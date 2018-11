Juraron los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura y comenzaron las negociaciones por los cargos

Las peleas políticas que en los últimos días rodearon al Consejo de la Magistratura de la Nación tuvieron un impasse. Fue en la jura de los nuevos integrantes del organismo que se encarga de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales. Todo fue abrazos y sonrisas. Pero la política nunca deja de actuar y ya están en marcha las negociaciones para ocupar los cargos claves del cuerpo.

Los 13 integrantes del Consejo juraron este martes a última hora de la tarde ante la Corte Suprema de Justicia. Entre los invitados hubo presencia de la política como por ejemplo Sergio Massa, líder del Frente Renovador, uno de los que orquestó el tema político del fin de semana: la unión de todos los peronismos en la Cámara de Diputados –el Renovador, el federal y el Frente para la Victoria– para quitarle al macrismo un asiento en el Consejo.

Lo que ya se abrió fue la negociación para elegir a las autoridades del Consejo. Una puja en la que participan todos los sectores pero que el oficialismo lleva la voz principal.

Todas las fuentes consultadas por Infobae indican que el próximo presidente del cuerpo será el juez Ricardo Recondo, quien ya ocupó el cargo en otra oportunidad. Recondo cuenta con el impulso del oficialismo –tiene relación personal con el presidente Mauricio Macri y con el ministro de Justicia Germán Garavano–, de sus colegas magistrados y hasta los representantes del peronismo no objetarían su nombre.

Los dos otros jueces que integran el Consejo se quedarían con la presidencia de dos de las cuatro comisiones del organismo. Juan Manuel Culotta quedaría al frente de Selección –una comisión clave para el mundo judicial porque por allí pasan los concursos para ocupar los cargos de magistrados– y Alberto Lugones en Reglamentación.

Otra comisión clave es Acusación. Por allí pasan las investigaciones contra los jueces. Y podría ir un peso pesado de la política: el senador peronista Miguel Ángel Pichetto. "A Pichetto hay que darle algo importante. Y al gobierno no le conviene pelearse porque tiene que seguir negociando en el Senado, entre otras cosas los nombramientos de jueces", analizó uno de los nuevos consejeros.

Pichetto quiere esa comisión pero se presenta un problema político. El presidente saliente de Acusación es el diputado del PRO Pablo Tonelli –que continúa como consejero– y no puede ser reelecto en ese cargo. Pero el macrimso perdería una presidencia fundamental. A eso se suman los resquemores en el oficialismo por la pérdida de la banca del diputado de la UCR Mario Negri.

"Pero ojo. Poner a Pichetto ahí puede dar una señal de impunidad que tanto se criticó desde el oficialismo con la unión de los peronismos. Y es la comisión que investiga a los jueces", advirtió otro consejero.

Uno de los funcionarios del PJ en el Consejo señaló que darle la presidencia a Pichetto no entraña ningún riesgo: "El oficialismo va tener la mayoría y a Pichetto es hacerle un mimo. Va a ser la voz del peronismo en el Consejo".

La cuarta comisión, Administración y Financiera, todavía no tiene un candidato firme para presidirla. "Es la menos importante", coinciden varios.

La primera reunión del nuevo Consejo sería este jueves para elegir a las autoridades. Resta definir si también será para integrar las comisiones. "Hay poco tiempo para negociar y podría quedar para más adelante", especuló un consejero que trabaja en ese armado.

Quienes juraron hoy fueron Recondo, Culotta, Lugones, Pichetto, Tonelli, los diputados Eduardo "Wado" De Pedro (Frente para la Victoria) y Graciela Camaño (Frente Renovador); las senadoras Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini (del Frente Cívico de Santiago del Estero) y Olga Inés Brizuela y Doria (de la UCR); los abogados Juan PabloMás Vélez y Marina Sánchez Herrero; el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques; y el del sector de los académicos, Diego Molea.

La elección de De Pedro fue objetada por el abogado Alejandro Fargosi ante la Corte Suprema porque consideró que como ya había estado en el mandato anterior del Consejo violaba la clausula que impide la reelección de los consejeros. Pero el máximo tribunal dijo por unanimidad que no tiene competencia para intervenir y rechazó el planteo.

El acto se hizo en el salón de audiencias de la Corte Suprema y los juramentos fueron tomados por los cinco jueces del máximo tribunal. Fue en un clima distendido de abrazos, besos y saludos sonrientes.

Estuvieron Massa, el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, el ex senador de la UCR Ernesto Sanz, el ex candidato a gobernador de Corriente por el peronismo Carlos "Camau" Espínola, consejeros salientes y principalmente jueces. Hubo presencia de Comodoro Py. Estuvieron los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, el juez Julián Ercolini, los de la Cámara de Casación Federal, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques –padre de uno de los consejeros–, y los integrantes de los Tribunales Orales Jorge Gorini y Karina Perilli.

A la jura se llegó en un clima de voltaje político. La perdida de la banca del radical Negri generó una disputa en el oficialismo. La UCR criticó públicamente al PRO por "la impericia, mala praxis y desidia política" en la derrota frente al peronismo que se unió para quedarse con ese lugar.

"Hay un mal clima entre el PRO y la UCR", reconoció un funcionario del Consejo que conoce desde adentro los humores.

Esta situación puso en jaque la mayoría que el macrismo supo conseguir en los últimos años. "Hay clima de derrota porque creían que iba a ser más fácil. Pero somos optimistas", le dijo a Infobae uno de los hombres del oficialismo.

Para aprobar una terna de candidatos a jueces o para mandar a juicio político a un magistrado se necesitan nueve votos sobre los 13 consejeros. El macrismo con sus integrantes y sus aliados –entre los que cuenta a Recondo, Culotta y los abogados– estaba casi con la seguridad de conseguirlos. Pero la salida de Negri puso en jaque esa mayoría.

En ese esquema un consejero que podría cobrar relevancia es Molea. Con pasado en la UCR y en el massismo, Molea puede ser un voto clave. Algunos lo dan dentro del bloque de Cambiemos por su cercana relación con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, amigo de Macri y con buenos vínculos en la justicia. Pero otros señalan que por su pasado en el peronismo podría jugar en ese sector. "Hoy su voto cotiza alto", señala irónicamente un hombre del Consejo.

Lo que está claro es que por la cantidad de consejeros que tiene el macrismo nada se aprobará sin su consentimiento. Además, tiene los votos para conseguir las decisiones que no requieren una mayoría agravada.

¿Pichetto, Camaño, De Pedro e Itúrrez de Cappellini jugarán en conjunto? Esa era una de las preguntas que más se repetía en la jura. Nadie daba una respuesta asertiva. "No hay que descartar un bloque, pero no un bloque para todas las decisiones", contestó un hombre del PJ.

Más allá de las diferencias que habrá, todos apuestas a que el diálogo será una constante. "Con Rodolfo Tailhade no se podía hablar, con De Pedro sí", describía un consejero sobre el diputado del kirchnerismo que deja en Consejo y será reemplazado por De Pedro. Y en ese enroque hoy se repetía un dato. Mahiques y De Pedro son oriundos de Mercedes, se conocen de chicos y tienen buena relación aunque en los últimos tiempos se desgastó. Ignacio Mahiques, hermano de Juan, fue uno de los fiscales que investigó a al ex presidenta Cristina Kirchner en las causas "Hotesur" y "Los Sauces". De Pedro es un hombre cercano a la ex mandataria y uno de los referentes de la agrupación "La Cámpora".

Con información de www.infobae.com