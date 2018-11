La justicia acusa a Macarrón de haber enviado a matar a Nora Dalmasso

El fiscal Pizarro confirmó que el único imputado se abstuvo de declarar y desmintió así al abogado Brito. Además, señaló que no hay peligro de prescripción si se mantiene al traumatólogo bajo acusación

Nosotros hemos descartado la hipótesis de autor material, aunque (Macarrón) sigue siendo investigado como instigador”.

El fiscal de instrucción, Luis Pizarro, confirmó que Marcelo Macarrón fue notificado del cambio de calificación legal de la causa que lo tiene como único imputado y que a partir de ahora se sustenta en la acusación de “homicidio calificado por el vínculo y por precio o promesa remuneratoria”, esto último, habitualmente conocido como “crimen por encargo”.

En lo que fue una breve audiencia, Pizarro confirmó que el único imputado se abstuvo de declarar desmintiendo así los dichos del abogado representante del traumatólogo, Marcelo Brito, quien minutos antes había asegurado que su defendido había declarado ante el fiscal.

Pizarro ratificó además que por ahora Macarrón es el único imputado aunque no descartó que puedan sumarse otras acusaciones en virtud que aún podrían incorporarse pruebas al expediente que ya acumula 27 cuerpos a poco de cumplirse 12 años del crimen de Nora Dalmasso.

Confirmó que la hipótesis se sustenta en “el móvil económico” y dijo que por el momento no peligra la prescripción de la causa al manifestar que la misma se interrumpió a partir de la imputación de Marcelo Macarrón, hace más de un año, por lo que en principio se extendería por al menos otros 12 años más.

Breve audiencia

Tras una fugaz presentación que duró poco menos de una hora, se retiró de la fiscalía del doctor Luis Pizarro, el viudo Marcelo Macarrón tras acudir a la cita indagatoria.

Fue su abogado, Marcelo Brito, quien una vez finalizada la audiencia confirmó que su representado declaró ante el fiscal, sin brindar mayores precisiones al respecto y pese a negar que se dictara el secreto de sumario sobre la causa. "Mi representado ha sido citado para prestar declaración y ha declarado", dijo Brito.

Esa aseveración sería luego echada por tierra con las declaraciones del fiscal Pizarro quien confirmó que Macarrón se abstuvo de declarar tras ser notificado de la nueva imputación.

El arribo del viudo a la fiscalía

En medio de una importante guardia periodística, ingresó al Palacio de Justicia minutos antes de las 11.30 el viudo Marcelo Macarrón acompañado por su abogado Marcelo Brito, en el marco de su cita a indagatoria promovida por el fiscal Luis Pizarro que investiga el crimen de Nora Dalmasso.

Macarrón subió las escaleras hasta el tercer piso del edificio sin prestar declaraciones a la prensa y fue su abogado quien se encargó de contestar algunas consultas resaltando que su representado es el único imputado en la causa que investiga la muerte en el barrio Villa Golf.

“En el proceso que yo conozco, y al que yo he tenido acceso, no hay otros imputados”, dijo el abogado cordobés, pero no adelantó si el viudo iba a declarar, o bien, se iba a abstener.



En el hall de la fiscalía saludó a su hermana Gabriela Macarrón, quien minutos antes había asistido a los Tribunales pero que tampoco quiso brindar declaraciones ante la consulta periodística.

El fiscal Luis Pizarro, el quinto en asumir la instrucción de la causa, citó al viudo para las 11.30.

Pese al hermetismo que rodea al caso, trascendió que el magistrado notificaría al único imputado una modificación en la acusación y junto a estas afirmaciones surgieron las especulaciones de una posible detención del médico.

Macarrón está sospechado desde marzo de 2016 de ser autor de homicidio calificado por la muerte de su mujer, de 51 años, ocurrida el 25 de noviembre de 2006 en el bario Villa Golf Club.

La prueba genética lo colocó en la escena del crimen y resultó clave al momento de imputarlo.

Fuente: Puntal Río IV