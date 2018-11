Detuvieron al ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo

El juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención del ex ministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo y de su sobrino, Gastón Campolli, en la causa de los cuadernos de la corrupción, que tiene bajo la lupa a funcionarios del gobierno anterior y a empresarios que fueron beneficiados con contratos de obra pública.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Campillo fue apresado en un hotel de la ciudad de Rosario. Su detención había sido solicitada por el fiscal Carlos Stornelli.

Juan Manuel Campillo -quien ocupó varios cargos en el gobierno de Santa Cruz y en el nacional con los Kirchner- quedó involucrado en la causa de los cuadernos tras la declaración como arrepentida de Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa del presunto testaferro del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Municoy declaró que Campillo y su sobrino estuvieron en una reunión en Miami, Estados Unidos, en la que se discutió sobre cuentas bancarias de Carolina Pochetti con su contador de ese país. Pochetti es la viuda de Muñoz y está preso.



Campillo fue detenido en un hotel de la calle Urquiza 1491, en Rosario. Además está siendo buscado su primo y una tercera persona. Y se están realizando allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Río Gallegos.

Con Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, Campillo ocupó la Secretaría de Hacienda. Se quedó en la provincia cuando el kirchnerismo pasó a la Nación. Campillo fue ministro de Economía de Daniel Peralta. Llegó a la Nación en 2009 cuando estuvo al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Campillo se transformó así en un nuevo ex funcionario involucrado en la causa de los cuadernos. Ya lo están la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, entre otros. Todos están procesados como integrantes de una asociación ilícita que recaudaba coimas que pagaban empresarios del sector de la obra pública.

Los empresarios también están procesados como integrantes de esa asociación ilícita porque por los sobornos se quedan con negocios amañados. Entre ellos están Luis Betnaza, Aldo Roggio, Angelo Calcaterra, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

Los procesamientos están bajo revisión de la Cámara Federal.

A la par, el juez Bonadio ordenó una serie de allanamientos. Fuentes judiciales informaron a Infobae que los procedimientos se realizan en la firma Llaneza Hermanos, una farmacia de Santa Cruz vinculada a Campillo y a Muñoz; en un domicilio relacionado a Marcelo Danza, un abogado de Mar del Plata, y en la compañía Armoring Systems, de Gustavo Dorf.

