La CGT desafía al moyanismo: “Si son tan combativos, ¿por qué no convocan ellos al paro?”

Tras la negociación del bono salarial de fin de año, que aún genera dudas en cuanto a la forma y el alcance, desde la CGT descartaron de plano la convocatoria a una huelga para antes de fin de año y aprovecharon para desafiar al sector que impulsa Hugo Moyano.

Carlos Acuña, uno de los jefes de la central obrera, aseguró este martes que no tienen pensado convocar a un paro antes de fin de año, aunque advirtió que analizarán lo que suceda con el bono y que luego decidirán “lo que se hará”.

Consultado sobre la posibilidad de que el sector sindical que impulsan los Moyano convoquen a una medida, Acuña, en tono desafiante, envió un duro mensaje: “Que lo convoquen ello, nadie se los va a prohibir.¿Por qué no lo convocan? Como ellos no adhieren a la CGT, nosotros tampoco. Si son tan de las bases y representativos, tan combativos, ¿por qué no convocan ellos al paro?”.

En declaraciones al programa Crónica Anunciada, Acuña reconoció que el bono “es lo que se pudo, no lo que se quiso” y afirmó que “es muy difícil conformar a la gente”. Además, cuestionó a los empresarios que se niegan a abonarlo.

“"Son unos atrevidos, salieron a decir que no podían pagar el bono cuando ni siquiera estaba el decreto. Cuando les va bien y ganan bastante, no te llaman para darte unos pesos más. Nosotros somos socios en las malas para ellos, en las buenas no”, disparó.

Por último, opinó sobre la situación del peronismo, reiteró su pedido de unidad y dejó en claro su deseo: “Ojalá se de una unión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa".

