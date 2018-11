Cambiemos podría naufragar en su nuevo intento de desaforar a Cristina

Todo indica que el bloque oficialista no tiene los votos necesarios para conseguir el quóum necesario y llevar adelante la sesión.

Esta vez puede que ni siquiera necesite intervenir Miguel Ángel Pichetto con su discurso habitual de que no va a apoyar el pedido de desafuero hasta que no haya condena firme. El oficialismo consiguió en un abrir y cerrar de ojos el pedido de sus senadores para intentar otra vez sacarle los fueros a Cristina Kirchner y que el juez Bonadio pueda concretar lo que no lo deja dormir: la prisión preventiva de la expresidenta.

Sin embargo, la rápida aprobación que llevó a cabo Federico Pinedo como presidente provisorio del Senado no alcanzó: Cambiemos hasta la mañana de este martes no tenía quórum para siquiera llevar adelante la la sesión.

Desde el bloque del Frente para la Victoria (Peronismo Federal) que comanda el legislador rionegrino auguran que no hay ninguna chance de que el deseo de Bonadio y el macrismo prospere, más ahora que el PJ parece encaminado a la unidad y con Cristina adentro del armado con miras a 2019.

"No tienen la más mínima posibilidad", señalaron fuentes del bloque justicialista a Infonews. "Cristina está fuerte adentro y afuera del peronismo y con Cambiemos en baja, parece que no supieran que con este panorama el desafuero no va a salir nunca", disparó también a este medio.un asesor de confianza de uno de los alfiles del PJ en la Cámara Alta

Fuente: Infonews