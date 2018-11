Alicia Kirchner ya decidió: Santa Cruz será una de las provincias que no pagará el bono de fin de año

La gestión kirchnerista atraviesa una delicada crisis económica y no podrá afrontar una erogación extra a los estatales

Santa Cruz, junto a Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, era una de las provincias que estaba en duda para pagar el bono de fin de año anunciado por el gobierno nacional.

Pero Infobae pudo confirmar que finalmente la gestión de Alicia Kirchner ya tomó una decisión: no lo pagará. Con una administración virtualmente en quiebra, la provincia gobernada durante casi tres décadas por el kirchnerismo y sus aliados, no está en condiciones de afrontar un pago extra a los empleados estatales.

"Fiscal y financieramente, no les da. No están en condiciones de pagar el bono", aseguraron esta tarde en Casa Rosada, desde donde destacan que, si bien no tienen aún la confirmación oficial, es una medida que "esperaban".



"Hicimos un acuerdo fiscal en 2016 donde ellos se comprometen a llegar al equilibrio fiscal en 2020. Solo les damos préstamos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, pero es algo que tienen que devolver", agregaron las fuentes.



Un ejemplo de los problemas que atraviesa Santa Cruz está dado por el conflicto con los docentes. El año pasado la falta de resolución dejó a los chicos sin clases durante más de 100 días por una huelga sindical, lo que se agravó en los últimos tiempos con la escasa oferta hecha por la gobernadora Kirchner, de apenas un 2% de aumento y una suma en negro.

Sin embargo, el gobierno kirchnerista no tuvo problemas para decretar un aumento en las Unidades Retributivas que se utilizan para el cálculo de los sueldos de los funcionarios y la disponibilidad de caja de cada Ministerio y Secretaría. Además, elevó la suma para viáticos para los funcionarios políticos desde la gobernadora hasta el rango de Directores.

Hace dos meses, un grupo de docentes que no habían cobrado sus sueldos por la falta de recursos de la gobernación, insultaron a la mandataria provincial. Kirchner fue increpada al grito de "chorra" y "se va a acabar la dictadura de los K".

