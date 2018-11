Macri respalda un proyecto para indemnizar a soldados muertos por Montoneros

El presidente Mauricio Macri decidió respaldar el proyecto de ley presentado por un diputado formoseño para indemnizar a los soldados muertos durante el ataque del grupo guerrillero Montoneros al cuartel del Ejército ubicado en esa provincia el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Si este proyecto es convertido en ley, los parientes de los diez soldados cobrarán una indemnización igual a la que ya cobraron los herederos de los doce guerrilleros que murieron durante un combate que duró treinta minutos, en el punto culminante de un espectacular ataque, bautizado por los propios guerrilleros como "Operación Primicia".

La novedad del respaldo de Macri fue comunicada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Jovina Luna, la muy activa hermana de Hermindo Luna, uno de los soldados muertos en Formosa, según informó el funcionario el viernes en su cuenta de Twitter.



"Tal como me comprometí en mi viaje a Formosa, recibí a Jovina Luna. Un gusto dialogar e informarle que apoyaremos la sanción de la ley de reparación de los conscriptos caídos en el copamiento", señaló Avruj.

Hermindo Luna, un criollo de 21 años nacido y criado en el campo formoseño, murió partido en dos por una ráfaga de FAL. Antes, pronunció una frase destinada a perdurar: "¡Acá no se rinde nadie, mierda!". Su gesto sirvió para alertar a compañeros que pudieron huir y refugiarse en los baños y las duchas.

"Avruj me dijo que, a pedido del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano, con el respaldo del Presidente, van a apoyar el proyecto de ley", sostuvo, por su lado, Jovina Luna, quien fue al encuentro junto con su marido y su hermano Agustín.



El proyecto, que fue presentado por el diputado radical formoseño Mario Arce, incluye a un subteniente de 21 años, un sargento primero y un policía provincial, que también fueron muertos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte número 29, hace 43 años.

También contempla una pensión para los 75 soldados que aquel domingo estaban de guardia.

"La intención es reparar una evidente injusticia dado que los soldados formoseños estaban cumpliendo con la Patria y con la ley cuando fueron atacados. En aquel momento, el servicio militar era obligatorio", recordó el diputado.

Arce agregó que en estos momentos el proyecto está siendo analizado en la comisión de Defensa de Diputados, que es encabezada por la diputada kirchnerista Nilda Garré, y que calcula que "en marzo o abril vamos a estar en condiciones de tratarlo en el recinto".



La intención es que los parientes de los soldados muertos cobren el mismo dinero que ya cobraron los herederos de los guerrilleros que atacaron el cuartel en plena democracia peronista, pero que, a pesar de eso, son considerados "Víctimas del Terrorismo de Estado".

Por esa calificación, cobraron el equivalente a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.

Jovina Luna con Ceferino Reato en el Parque de la Memoria

En pocas palabras, los guerrilleros que murieron atacando el cuartel fueron indemnizados, a través de sus familiares, al contrario de lo que pasó con quienes lo defendieron.

Cinco años atrás, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, otro diputado radical formoseño, Ricardo Buryaille, presentó un proyecto de ley similar, que estuvo a punto de ser aprobado pero, a último momento, pudo más la presión de La Cámpora y de los organismos de Derechos Humanos.

Hoy, en un tweet, Jovina Luna agradeció a Avruj por "viajar a Formosa, recibirnos y apoyar la reparación", aunque destacó que "no descansaré hasta que los Montoneros asesinos de Hermindo y sus compañeros dejen de ser considerados como ´Víctimas´. No es cuestión de plata. ¡Acá no se rinde nadie!".



En una entrevista por teléfono, Jovina Luna me explicó que "mi lucha es por toda la verdad y le dejé una nota en la que le solicité que el Estado dejara de honrar a los guerrilleros que asesinaron a mi hermano y a sus compañeros. ¿Cómo puede ser que estos guerrilleros aparezcan en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera de la Capital Federal?".

"Eran delincuentes terroristas; pertenecían a una organización que había sido declarada ilegal por el propio gobierno peronista, de Isabel Perón; secuestraron un avión; entraron a balazos a un regimiento; mataron a mucha gente… No fueron víctimas sino victimarios", agregó.

En junio, Jovina Luna estuvo de visita en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, donde entregó el mismo documento a su directora, Nora Hochbaum.



El ataque en Formosa fue el primero de Montoneros a un cuartel del Ejército, cuyo jefe ya era el general Jorge Videla.

En Operación Primicia participaron en forma directa unos setenta guerrilleros en cinco etapas, algunas simultáneas.

Fue diseñada y dirigida por el "oficial superior" Raúl Yaguer, más conocido como "El Gringo", "Roque" o "Mario", un ingeniero químico santafesino metódico y cáustico que era el número cuatro de la cúpula nacional de Montoneros. Los tres primeros en la jerarquía, Mario Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, aprobaron el copamiento.

Una de las consecuencias políticas de Operación Primicia fue que Videla y el jefe de la Marina, el almirante Emilio Massera, fijaron el 24 de marzo de 1976 como la fecha del golpe que venían organizando desde hacía tres meses.

Fuente: Infobae