El líder de Maná y un pésimo momento: aseguran que “casi muere” por una cirugía estética

Después de llevarse el premio a Persona del Año en los Grammy Latinos, y de realizar un show durante la entrega de premios, el líder de la banda mexicana Maná se llevó todas las miradas y comentarios en las redes sociales; en este caso, no fue tanto por su interpretación musical sino por su impactante cambio físico.

“En el tiempo que estuvimos juntos (años 2013 a 2015) se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Me duele mucho porque aquella vez solo era operarse los ojos y la papada. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando”, explicó la mujer programa televisivo ‘De primera mano’.



Y luego agregó que le pidió al líder de Maná que “no se hiciera más cirugías estéticas”. “No se tiene que enfocar en la cuestión física porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Él estaba a punto de morir. No dijo nada, pero me duele mucho. Lo vuelvo a repetir: no necesita hacerse nada físicamente”, había dicho la mujer.

Por otra parte, el cantante de Maná reivindicó los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos: “Quiero decirles que seguiremos luchando por los derechos de los inmigrantes que han hecho grande a este país. En el siglo pasado fueron la diferencia para que sea tan grande. Lucharemos por la madre tierra, por los derechos de la mujer, y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma”.