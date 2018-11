La jueza del caso del ARA San Juan: "Es posible transitar el camino judicial sin tener que reflotar el submarino"

La jueza federal Marta Yáñez de Caleta Olivia, confirmó, tal como adelantó Infobae, la existencia de 67 mil imágenes y videos que la empresa Ocean Infinity tomó en el momento del hallazgo del submarino ARA San Juan que serán aportados a la causa para reconstruir el naufragio y el estado en que quedó la unidad naval.

"Hay material crudo que la empresa va a mandar con los veedores de la Armada desde Ciudad del Cabo a Buenos Aires", explicó en diálogo con TN. La magistrada indicó que con evidencia que confirme "la condición física del ARA San Juan y el lecho marítimo que lo circunda" se podrá reconstruir "en base a los registros fílmicos y a las condiciones del estado de material una suerte de maqueta que nos permita dar paso a eventuales pericias".

Al respecto, sostuvo que "en principio las tres fotos que se difundieron solas no sirven" y agregó: "Por suerte antes de retirarse del lugar, la empresa Ocean Infinity, por pedido mío, procedió a relevar de forma fotográfica y fílmica toda la escena. Vamos a contar con un pormenorizado análisis del estado de situación que hay a 907 metros y de las condiciones físicas en que quedó la nave".

Respecto de la posibilidad de avanzar con la causa -que está caratulada como "averiguación de ilícito"- sin reflotar el submarino, la magistrada señaló que "es posible". "Nosotros trabajamos como si no lo fuéramos a encontrar nunca", aclaró.

"Habíamos comenzado a instruir la causa estableciendo como parámetro que no lo íbamos a localizar y que si lo pudiéramos localizar no lo pudiéramos reflotar", indicó. "No es lo mismo llegar a una conclusión a través de testimoniales de personas que no estuvieron en el lugar, de apoyo documental y de pruebas de indicios que contar con imágenes certeras de lo que es el producto del siniestro y de las condiciones en que quedó el submarino. Arroja mucho mayor grado de certeza".

Respecto al eventual reflotamiento de la embarcación, la jueza indicó que "habría que hacer un exhaustivo informe que nos diga a ciencia cierta los riesgos técnicos, el costo económico y humano" pero que la decisión de sacarlo no quedaría en manos del Poder Judicial: "Si desde el punto de vista procesal nosotros podemos reconstruir la escena con los registros fílmicos y las fotografías, queda absolutamente a discreción del Poder Ejecutivo reflotar la nave para poder darle la respuesta que quieren los familiares".

Yáñez insistió que, de ser posible hacerlo, se trata de "una operación compleja que debería hacerse con instrumental absolutamente idóneo para tal fin, que no provoque daño en la unidad naval" y que "desde el punto de vista económico" la factibilidad quedaría en manos del Ejecutivo.

Sobre un posible cambio en la carátula de la causa, la magistrada advirtió: "Es averiguación de ilícito. Si bien se instó por 'averiguación de causas naufragio' quisimos ser lo más amplios posibles porque hay una gran cadena jerárquica dentro de lo que es la Armada, hay disímiles funciones y no sabemos si en algún caso va a mediar o una falta de los deberes de funcionario público o una negligencia sobre determinado aspecto particular".

