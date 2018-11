Miguel Pichetto acusó al Gobierno de seguir con la “pavada” del desafuero de Cristina Kirchner

Cambiemos no tendría número para avanzar con la iniciativa. Antes de la sesión, esperan un informe judicial clave

Temprano, este martes debería llegar al Senado un informe del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), que tramita la causa del encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA, sobre la situación procesal de Cristina de Kirchner.

Parece un formalismo pero no lo es: la Cámara alta solicitó al tribunal un detalle y precisiones respecto a si valida el pedido de desafuero que en su momento hizo el juez Federal Claudio Bonadío.

Tras el cambio de carátula -pasó de "traición a la patria" a "encubrimiento agravado"- y luego de que varios imputados excarcelados, por caso Carlos Zannini y Luis D'Elía, el Senado indagó sobre si el desafuero con prisión preventiva planteado en primera instancia todavía está vigente.

Según supo Clarín, el contenido del escrito se espera para el día de hoy, horas antes de la sesión especial convocada por Cambiemos para las 4 de la tarde.

El espacio que coordinan Federico Pinedo y el formoseño Luis Naidenoff admite en paralelo que no podrá reunir los 37 votos imprescindibles para sesionar. Casi todas las versiones del PJ avisaron que no darán quórum.

Miguel Angel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista, ratificó este domingo en declaraciones a las radios Mitre y 10 que su bancada no acompañará el planteo de Cambiemos. "Es absurdo que se mantengan un pedido de desafuero sobre la ex presidenta", dijo Pichetto.

El integrante del G-4 peronista se mostró molesto porque se hizo un esfuerzo "extraordinario" en el Congreso para aprobar el presupuesto 2019 y ahora "vienen con esta pavada para continuar el tema y tener un titulito en el diario".

Pichetto se convirtió en el guardián de la doctrina de no aprobar desafuero sin sentencia firme. El senador cita, incluso, al presidente de la Corte Suprema que, mencionó, "dijo que la preventiva no puede ser el método para detener sin proceso a la gente, hay que esperar la sentencia".

En Cambiemos hacen cuentas: a sus 25 senadores estiman que podrían sumar algunas más como Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero pero, en el mejor de los casos, apenas superaría los 30 votos. Lejos de los 37 necesarios.

¿Porqué Cambiemos empuja una sesión que sabe, de antemano, perdida? Para expresar una posición política: "Ratificar la posición de que si hay pedido de prisión, votará a favor de un desafuero", explicaron desde el Senado.

Un detalle más. Cristina Kirchner no apeló, como otros imputados, la prisión preventiva. Si lo hubiese hecho, tomando como referencia lo que ocurrió con Zannini y D'Elía, se puede presumir que se podría beneficiar con una excarcelación.

"¿Ella no apela pero el Senado debe rechazar un desafuero por una prisión que ella no rechazó cuando pudo hacerlo?" se preguntan en el oficialismo e interpretan que fue una actitud desafiante de la ex presidenta.

El pedido de desafuero tiene fecha de vencimiento y Cambiemos quiere tratarlo antes de que eso ocurra. Exponer la posición del peronismo y, adrede o no, exponer a Pichetto que a pesar de sus chispazos políticos con Cristina, en este caso parece protegerla.

La semana pasada, Cambiemos elevó un pedido de sesión especial, que lleva la firmas de Naidenoff, Pinedo, Humberto Schiavoni, Julio Martínez y Silvia Elías. Uno de los que insistió con el tema fue Esteban Bullrich.

A pesar de que parece testimonial, el oficialismo insiste con la sesión a pesar de la posición que anticiparon Pichetto y Marcelo Fuentes, del bloque del FpV, y de los antecedentes con los pedidos de allanamientos a propiedades de la ex presidenta, que requirieron tres sesiones.

Quince días atrás, Pichetto recibió a varios intendentes del PJ del conurbano y la charla incluyó, entre otros temas la cuestión judicial, cierto planteo para que el peronismo defina una postura uniforme sobre la acción de la Justicia.

El informe del TOF 8, aunque fuentes judiciales le sacaron relevancia, podría modificar el trámite legislativo. A tal punto, Cambiemos admite que no tiene número que convocó la sesión para las 16 mientras fijó para las 18 otras reuniones del Senado.

