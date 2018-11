Pablo "Bebote" Álvarez acusó a Pablo Moyano de estafar a Independiente con la venta de jugadores

El ex jefe de la barrabrava del club de Avellaneda volvió a acusar al dirigente camionero de utilizar al club para obtener beneficios propios

El ex jefe de la barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, volvió a acusar al secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, de utilizar al club de Avellaneda para lograr un beneficio personal y para las empresas que controla su familia. Álvarez está preso en la alcaldía de Melchor Romero acusado de ser el jefe de la asociación ilícita en complicidad con Moyano.

Desde su lugar de detención, donde está preso desde hace más de un año, "Bebote" declaró en la Justicia aportando datos y pruebas contra los Moyano. Álvarez sostiene que Hugo y Pablo Moyano se llevaron dinero del pase de jugadores, de los negocios de la barra y de la venta de entradas. Además, sostiene que hicieron socios a afiliados del Sindicato de Camioneros y que estafaron al club por cifras cercanas a los 30 millones de dólares.

El ex jefe de la barra aseguró en una entrevista con La Cornisa que se guarda "una última carta, un documento judicial que prueba que Pablo Moyano es el verdadero responsable de la mafia".

"Pablo Moyano nos daba la plata de los micros (..) yo dije que lo iba a ayudar y lo ayudé en todo hasta que me di cuenta que es un mentiroso y me puse a investigar cosas y me di cuenta que lo único que estaba haciendo acá (en Independiente) era robar y todo para la constructora de su empresa y sobrefacturar en pases (de jugadores)", precisó "Bebote".

Álvarez explicó que él le entregó el contrato de un fideicomiso del que asegura que se transfirieron 30 millones de dólares. "Toda esa plata que entró a ese fideicomiso nunca fue analizada por los revisores de cuenta del club y nunca fue aportada a los balances del club; sino el club no debería 575 millones de pesos", sostuvo.

Por otra parte, indicó que otra defraudación que Moyano habría cometido comenzó luego de que se pelearan con él. Álvarez afirmó que implementaron un sistema paralelo para que los hinchas que son parte de las peñas se hicieran socios y que el dinero que pagaban para asociarse no ingresaba al club. "Esas peñas y todos los sindicatos de camioneros del país se hacían socios pero no tributaban al club", señaló.

"Hasta que caí preso, yo sé que más o menos tres mil afiliados (de Camioneros) se hicieron socios (de Independiente). Pero no utilizaron afiliados, hicieron socios a las comisiones directivas de todas las sucursales de Camioneros de todo el país", contó "Bebote" durante la entrevista.

Álvarez también señaló que los Moyano hicieron negocios con el pase de los jugadores del club. Entre ellos destacó la transferencia de Víctor Cuesta, de la que, según sus palabras, los Moyano se quedaron 600 mil dólares. "Pablo Moyano es el jefe de la asociación ilícita junto con su papá", reiteró. Además, aseguró que Independiente contrató a las empresas ACONRA y DIXEX, que pertenecen a la familia del líder camionero.

En otro tramo de la entrevista, reiteró que a Pablo Moyano le apodan el "salvaje" porque "es un chabón que extorsiona a todas las empresas y que se lleva al mundo por delante". En esa línea, resaltó un supuesto diálogo que Moyano habría tenido con una empresa de San Nicolás. "A mí me lo contó Pablo la forma que tenía de arreglar con las empresas: '¿Te querés llevar bien con nosotros y que no te paremos más las empresas? Me tenes que dar todo el hierro para hacer la cancha', les dijo"

Por último, contó que tiene "una última carta que involucra a Moyano" y que está esperando que la Justicia le dé garantías para aportarla. "Son papeles firmados por Moyano y por 'Yoyo' Maldonado (secretario general de Independiente). Estoy esperando que me den un convenio de colaboración o arrepentido", indicó.

Con información de www.infobae.com