Para evitar nuevas internas, el oficialismo analiza una triple jugada electoral

La calma del dólar lleva más de un mes y, aún con las tasas de interés allá arriba y la economía en caída, el respiro cambiario le permitió a Mauricio Macri despejar las especulaciones y ratificar incluso con declaraciones públicas sus aspiraciones a la reelección. El descarte al menos por el momento de otras alternativas a su candidatura presidencial no sólo encarriló a su vez los otros dos proyectos de continuidad, el de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y en el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. También se analiza repetir los tres binomios ganadores en 2015 en Nación y los dos distritos más preponderantes del país, con los macristas Gabriela Michetti y Diego Santilli y el radical Daniel Salvador.

“A nivel votos no te cambia o a lo sumo es muy poco, y por querer innovar nos puede generar un problema interno y encima llevar a cometer algún error”, coincidieron dos integrantes de la mesa que lunes por medio analiza el escenario y la estrategia electoral. En los tres casos circularon posibles candidatos a vice y habrá más en los próximos meses, hasta la definición durante el verano y el cierre de listas en junio, aunque Cambiemos se perfila para insistir con su oferta electoral en sus tres principales binomios. “Expresaría bien la propuesta de continuidad que venimos planteando, la ratificación del cambio”, fue una evaluación coincidente en el Gobierno.

Jaime Durán Barba ya dio su opinión a los integrantes de la mesa chica del macrismo: “Lo mejor es que se respeten las tres fórmulas, ¿para qué cambiar?”. Sin necesidad de apurar las definiciones, la confirmación llegará más adelante e influirá la coyuntura en los primeros meses del año próximo, de acuerdo con uno de los actores que dejó abierta alguna posibilidad de sorpresa: “Cuanto peor llegue la economía, más probable que se repitan las tres. Con un margen mayor se pueden analizar otras variantes”. La continuidad a su vez cerraría las disputas en ese ítem con los socios de Cambiemos y en el interior del macrismo.

Como contó Clarín el domingo, la permanencia de Gabriela Michetti ganó espacio más allá de los movimientos del radicalismo para ocupar ese lugar -con Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, sin reelección- o las variantes de Carolina Stanley y Patricia Bullrich, mujeres y del PRO para cumplir con el esquema definido a nivel nacional. A Michetti le reconocen su lealtad y experiencia en campañas.

En La Plata prácticamente se descuenta que Daniel Salvador volverá a acompañar a Vidal en la boleta. “No vemos que pueda haber cambios, es muy difícil que el radicalismo pierda el lugar que tiene y para nosotros sería generar un conflicto innecesario 100%”, dijo un funcionario bonaerense, y a su vez no escatimó elogios para Salvador: “En tres años nunca hemos tenido un problema y Cambiemos en Provincia es un ejemplo a nivel nacional, en buena parte por Daniel que es presidente de la UCR”.

En la Ciudad, si fuera por Rodríguez Larreta, casi podría confirmarse el intento de reelección con Diego Santilli. “Es muy posible, ojalá, Horacio está encantado. Aunque también depende de lo que quiera él”, avisaron en la jefatura de Gobierno porteño, con la salvedad por las aspiraciones del ex senador para 2023: con un nuevo período como vice, no podría buscar suceder a Rodríguez Larreta.

“En febrero nos vamos a juntar con Horacio para ver cómo seguimos”, adelantó Santilli, que preferiría quedar con posibilidades de ir por el sillón mayor de la Capital aunque no tiene la certeza de que sea así y como alternativa tampoco se le presentan casilleros atractivos el año próximo: “No le vemos un lugar claro, el Congreso no lo motiva y en el Gabinete nacional no está claro tampoco”.

¿Las tres fórmulas como en 2015 y esta vez el mismo día? Con la aprobación del Código Electoral, Rodríguez Larreta ya quedó habilitado para unificar las elecciones aunque terminará de definirlo con Macri más en función del duelo nacional que el porteño, con el debate si sería mejor adelantar para que un eventual triunfo funcione como envión o fecha coincidente para empujar la disputa por la presidencia. El jefe de Gobierno porteño espera tener listas obras y dos polos educativos en la villa 31 para fin de año y un paquete de inauguraciones para mayo, el principal el Paseo del Bajo.

En cuanto a las versiones de que Vidal podría adelantar el comicio bonaerense, en la Provincia fueron cautos. "No hay estrategia provincial separada de la nacional", explicó una fuente de la Gobernación a Clarín.

Con información de www.totalnews.com.ar