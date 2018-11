Aguad: "No sé si existe tecnología en el mundo para rescatar el submarino"

El ministro de Defensa Oscar Aguad está aliviado y tranquilo en la tarde del sábado después del hallazgo del submarino ARA San Juan. Y todo lo que pasó lo resume en dos frases: "Todo esto ratifica lo que veníamos actuando, echa por tierra todas las especulaciones o mentiras que se dijeron. Es el alivio de haber cumplido con una deuda que teníamos como Estado".

Aguad prácticamente no durmió, pero se lo nota firme. "Este es el final de una etapa en la que estábamos obsesionados con encontrar al ARA San Juan y ahora vendrá el momento de saber toda la verdad", dijo en diálogo con Infobae.

-¿Qué hará el Gobierno tras el hallazgo del submarino ARA San Juan?

-A futuro, lo que hay que hacer es tratar de revelar toda la verdad de lo que ocurrió. Lo más importante para nosotros ahora como Gobierno es saber la verdad de lo que pasó. Toda nuestra energía ahora estará puesta en conocer lo que pasó con el submarino ARA San Juan y cuáles fueron los motivos de su hundimiento. El próximo martes mismo la comisión investigadora que se conformó para este hecho va a entregar a la jueza de Caleta Olivia toda la documentación y en paralelo se le hará entrega también de esos datos al Ministerio de Defensa para su evaluación.



-¿No está en condiciones el país para afrontar un rescate del submarino?

-No tenemos los medios para ello. Pero no sé tampoco si hay tecnología en el mundo para ese rescate. No sabemos el costo que implicaría eso y tampoco lo hemos pensado aún. Con todas las empresas que hablamos hasta ahora nos niegan que se pueda dar ese tipo de rescate. Es un rescate muy complejo. Quizás se puedan rescatar partes del submarino pero es prematuro hablar de esto.

-¿Cree que hay sectores de los familiares de los tripulantes que están jugando políticamente por las críticas que hicieron al Gobierno a pesar de haber hallado el submarino?

-No creo eso. Espero que no sea así. Más bien creo que muchas veces se actúa desde el dolor y eso es totalmente comprensible. Hay un grupo que decía que el Gobierno no tenía interés en encontrar el ARA San Juan y la realidad demostró que eso no era así. Siempre la meta del Gobierno fue buscar el submarino y encontrarlo. Es comprensible de todas maneras que se actúe de una forma desde el dolor.

-¿Habrá algún homenaje ahora desde el Gobierno a los 44 tripulantes del submarino?

-Seguramente habrá un homenaje como corresponde pero por ahora no hemos pensado en ello. Lo más importante para nosotros ahora es llegar a la verdad.

-¿Siente el respaldo pleno del presidente Macri?

-Siempre me sentí respaldado por el Presidente porque siempre estuve preocupado en hallar al submarino y en buscar toda la verdad de los hechos.

-¿Qué implica para el Gobierno ahora el hallazgo del ARA San Juan?

-El hallazgo del submarino es el final de una etapa donde estábamos obsesionados con encontrar el ARA. Haber llegado y haber cumplido en esto es un gran alivio. Esta era una deuda que tenía el Estado con los 44 tripulantes y sus familiares.

-¿Cree que se actuó correctamente en todo el operativo de la búsqueda del submarino?

-Este hallazgo echa por tierra muchas especulaciones o cosas que se dijeron sin asidero. Deja atrás a aquellos que hablaban de que el submarino tenía intenciones de un bombardeo, de que estaba en las Malvinas. Deja atrás todas las dudas que plantaron los supuestos expertos. Pero sobre todo ratifica la teoría de que el submarino desapareció dos horas después del último contacto. Es decir que confirma que siempre el Gobierno actuó con la verdad y que siempre actuamos en función de lo que pedían los familiares de los 44 tripulantes. Hasta se buscó a 200 millas del lugar donde se encontró ahora por un pedido que habían hecho los familiares. El hallazgo ratifica también la anomalía acústica que se detectó desde el centro nuclear de Viena. Haber encontrado el ARA San Juan ratifica que el Gobierno siempre actuó con la verdad y con las mejores intenciones.

