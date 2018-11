"Soy Marica y así elijo nombrarme": la orgullosa revelación del diputado Leonardo Grosso

El diputado nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, decidió este sábado hacer un lado las barreras machistas y patriarcales que aún imperan en el ámbito de la política para hacer pública una realidad que su mundo íntimo y sus compañeros de militancia ya conocían: su homosexualidad.

A través de una publicación en las redes sociales en la que se lo ve dándole un beso a su pareja desde hace tres años, el legislador escribió un texto que encabezó con la frase "el orgullo es una respuesta política", de Carlos Jáuregui, activista LGBT ya fallecido y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

El día elegido coincide ni más ni menos con el Día de la Militancia y la Marcha del Orgullo LGBTIQ.

"Soy Marica y así elijo nombrarme. Como decía el compañero Jáuregui ´en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política´. Al closet no nos empujan nunca más. ¡Feliz día de la militancia!", manifestó Grosso a través de su cuenta de Instagram.

Allí, el diputado escribió sobre las razones por las que decidió hablar sobre su orientación sexual y dio una mirada crítica sobre "la política" como un ámbito "machista" y "patriarcal".

"Nunca me imaginé estar haciendo esto. Quizás porque como le dijo mi compañero a su mamá al salir del closet, ´ningún hijo aclara su sexualidad si es heterosexual´. Quizás porque tengo una familia hermosa que me ama y me banca en todas. Quizás porque mis amigos, mis compañeros del Evita me conocen, me quieren y respetan como soy".

"Quizás eso me sirvió de excusa, quizás antes no me animé. Tengo 35 y milito desde los 17, esto siempre fue una contradicción en mi vida. La política es machista, patriarcal y se mueve en esos códigos. La lucha por poner la política al servicio de las mayorías populares no escapa a esta lógica, por más justa que sea", agregó el diputado nacional.



Además de agradecer a su familia y compañeros de militancia por su apoyo, el dirigente del Movimiento Evita mencionó también como motivos de su decisión "la marea feminista y disidente" que "vuelve a poner todo en jaque" y siguió: "Quizás ahora, acá, con ellas no me siento más una minoría. Las pibas siguen abriendo caminos, como antes lo hicieron otres".

"Quizás estoy harto de la doble vara de la política, de la hipocresía como regla. Quizás porque creo que lo que hago, lo que pienso y lo que digo, no cambia en nada según a quien amo, o sí, y en el mejor de los sentidos", afirmó Grosso.

También señaló que su decisión fue "quizás porque hay un brote fascista en el continente", porque se sintió "interpelado cuando metieron presa a una piba por besar a su novia o echaron a dos pibes de una pizzería".

"Quizás también porque estoy enamorado, por el abrazo de un amigo cuando le conté, la sonrisa cómplice de una doña en Villa Hidalgo, o porque compañeras de la cooperativa me cuidan al Rubio cuando llega a algún lugar. Quizás porque mi abuela de 89 años me pedía que adopte bisnietos, por todo ese amor. Hoy me animo", concluyó Grosso.

