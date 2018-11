¿Con los precios, lo peor ya pasó?: por qué el Gobierno confía que la inflación caerá en los próximos meses

Una de las batallas más difíciles que tiene el Gobierno es ir reduciendo la tasa deinflación, que sigue sin dar tregua. En la semana se conoció el dato de octubre y elnúmero no fue para nada bueno: aumento del 5,4% con una fuerte alza en el rubro"alimentos y bebidas", el que golpea de lleno la población de menor poder adquisitivo.



Si bien este año el aumento de precios acumulado podría ser el más alto desde 1991,en pasillos oficiales ya perciben una luz al final del túnel. "Lo que vimos en octubrefue muy alto pero estaba dentro de lo previsto. Lo importante es que ese fue un datodel pasado. Para este mes estamos viendo un ritmo de crecimiento de los preciosmuchísimo menor", explican fuentes oficiales.



Es más, si bien en el Gobierno ya no tienen objetivos de inflación (después del fracasocon respecto a publicar expectativas o metas incumplibles) se permiten cierto gradode pronóstico.

Optimismo oficial

Es vox populi que los aumentos de los primeros 15 días de noviembre estarían yendoa un ritmo mensual del 2,7% según los "indicadores de alta frecuencia". "Da laimpresión de que, eventualmente, entre noviembre y diciembre veremosincrementos por debajo del 3%", se juega un importante funcionario del elencooficial.



De esta manera, el ritmo de aumento del IPC debería volver a niveles similares de losprimeros cinco meses del año, cuando se veían números en torno al 2,5% mensual.



Incluso cuentan que la desaceleración en la suba de los precios que se está viendo eneste mes los sorprendió gratamente, porque "están dando mejor de lo quepensábamos".

"Hacia el futuro somos más optimistas que en el pasado. Creemos que si bien elnúmero de octubre es claramente preocupante, sólo refleja una condición pasada", afirman.

Claro que en el equipo económico saben que aún queda mucho camino por recorrer. La tranquilidad del tipo de cambio ayudó a no tirar más leña al fuego pero laapreciación del peso no hará que los precios bajen. Además, la misma dinámica de larecesión hace que el IPC sea indefectiblemente más bajo.



Así y todo, el diagnóstico oficial es el siguiente:



- El dólar ya no es más el principal motor del alza de los precios y gran parte delpassthrough ya ocurrió, con lo cual no debería quedar demasiado ajuste adicional.



- Pero la baja del billete sólo ayuda a los bienes transables, o sea los que son 100% exportables. Por eso es difícil que el dólar a la baja le ponga un techo a los precios.

- De todas formas, esto se debería empezar a observar en la evolución de los preciosmayoristas.



- El resto de los precios no bajarán porque el dólar haya caído. En todo caso, lo quepuede suceder es que el ritmo de ajuste hacia arriba sea menor que antes.



"Cuando las variables nominales se tranquilizan, los precios no van a la baja. Pero síse ve en la frecuencia del ajuste. Ajusta menos o no reajusta a la misma velocidad queantes. Por eso no esperamos ver caídas a pesar de que el dólar en términosnominales y reales está a la baja, más bien ajustan menos", explican fuentes oficiales.



Además del efecto del dólar, en Casa Rosada saben que podría haber un impactomayor en el IPC durante enero, por la recomposición de los salarios (vía reaperturade paritarias), el bono obligatorio de $5.000 a todos los empleados, el pago del medioaguinaldo y los demás beneficios a jubilaciones y planes sociales.



Incluso a pesar de estas recomposiciones, creen que el aumento de los preciostenderá a ser "sustancialmente menor" a lo que se viene. "Sabemos que la inflaciónno la vamos a bajar a cero de un día para otro, va a ir cayendo paulatinamente. Estoes un proceso", agregan.

Nuevas bandas

Parte del escenario menos inflacionario que -imaginan en pasillos oficiales- tendrá laeconomía argentina se plasmará en la actualización de las "bandas de nointervención" del dólar que tiene Banco Central. En diciembre, la mesa chica de Guido Sandleris decidirá el ajuste que hasta ahora venía siendo de una actualización diaria a un ritmo de 3% mensual.

El Central publicará ese mes que las "bandas del dólar" se moverán a un ritmoinferior a ese 3% actual. El número surgirá de las expectativas de precios del REM (laencuesta del Central a las consultoras y bancos de la City) y de cómo estén losnúmeros de "alta frecuencia". En el mercado se especula que el BCRA pecará deconservador y pondrá un ajuste en torno al 2% mensual.



Sea como fuera, y a pesar de la expectativa oficial, este año será un dolor de cabezaen materia inflacionaria. Si bien ya no hay un objetivo para 2018, el FMI prevé en susproyecciones que se encuentre en 40%, algo que parece de difícil cumplimiento dadolo ya acumulado durante lo que va del año (39,5%).



Según la consultora AMC, cerrará entre 48% y 49%, incluso en un escenario dedesaceleración. "No obstante, ahora las miradas están puestas en la inflación del2019, la cual en nuestra opinión puede mostrar una desaceleración pero a costa deuna tasa de sacrificio elevada en términos de actividad. Es por eso que nuestraproyección se encuentra en 29% pero con una caída del producto de al menos 2%", afirma.



Y desde Grupo SBS recortaron su pronóstico para este año a 50% (desde 51,5%). Asimismo, remarcan que los riesgos al escenario lucen balanceados, con una muyalta alza de precios mayoristas que debiera encontrar cierta contención en unarecesión más profunda de lo esperada. "Seguimos esperando una fuerte desinflaciónen 2019, por lo que mantenemos nuestra proyección en 32%", señalan.



Finalmente, otras estimaciones de precios para 2019 todavía muestran que la batallaserá compleja para el Gobierno y si bien podrá bajar la inflación desde los nivelesmáximos del 2018, todavía quedar mucho camino por recorrer.



Por ejemplo, desde , mientras que el consenso de Latin Focus (la encuesta entrevarios actores del mercado) anticipa un 28% de incremento.

Con información de www.iprofesional.com