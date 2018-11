Por DNU, el Gobierno elevó más de $ 400.000 millones la autorización de gastos de 2018

Se trata de una autorización de erogaciones, que bien puede no ejecutar, superior en $156.800 millones a los mayores ingresos por el Impuesto Inflacionario y retenciones de emergencia.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), acompañado de un mega anexo de casi 400 páginas, el Gobierno elevó la autorización de gastos para este año en más de $ 412.752 millones y reasignó partidas del Presupuesto Nacional actual para generar contribuciones al Tesoro Nacional por $ 40.600 millones, provenientes de la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Seguridad, del Interior y de Hacienda.

Lo hizo a través del Decreto 1053/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Producción, Dante Sica; y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

También suscribieron los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; de Defensa, Oscar Aguad; del Interior, Rogelio Frigerio; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El Ejecutivo explicó en los considerando del DNU que "durante este año se observó un nuevo contexto internacional que implicó una mayor volatilidad de las variables financieras, del tipo de cambio y de los índices de precios tomados en cuenta al elaborar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018". Por lo que "las nuevas circunstancias exigen adoptar medidas urgentes para adecuar el nivel de ingresos y gastos y simultáneamente, acelerar la consolidación fiscal y no generar mayores desbalances".

"Que las medidas que se adoptan permiten alcanzar la meta fiscal de 2018 equivalente a un déficit primario de DOS COMA SIETE POR CIENTO (2,7 %) del Producto Interno Bruto (PIB). Que, en ese entendimiento, resulta necesario adecuar el presupuesto vigente para incrementar los créditos presupuestarios destinados a atender los haberes del personal de la Administración Pública Nacional", agrega.

El DNU habilita ampliar el gasto en cuestiones como los servicio de la deuda pública ($201.068 millones), subsidios ($ 65.540 millones), transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($51.190 millones), entre otras partidas millonarias que incluyen, por ejemplo, fondos para obras en energía y transporte.

La modificación presupuestaria no aumentaría necesariamente el gasto, porque la autorización de gastos no implica que esas partidas se ejecuten. Y además también se elevaron los ingresos -aunque no en el mismo nivel que el gasto- más allá de los proyectados en el Presupuesto aprobado el año pasado, entre otras cosas porque la inflación -que terminará 2018 por encima del 45%- incrementó la recaudación vía impuestos.

Por otro lado, en el mismo DNU se oficializó el pago a las empresas prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes de las diferencias generadas entre el 1 de abril último y el 31 de marzo de 2019, como consecuencia de las variaciones del tipo de cambio durante ese periodo.

Allí estableció que "el Estado Nacional asume, con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período".

Para ello precisó que "el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) determinará para cada prestadora y considerando los proveedores adheridos a este régimen, el monto neto correspondiente a las diferencias diarias acumuladas referidas".

La norma indicó que "el monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019".

Señaló que "para determinar esas cuotas, se utilizará la tasa de interés que el Enargas aplica equivalente a la tasa efectiva del Banco Nación para depósitos en moneda argentina a 30 días de plazo".

Remarcó que "una vez percibida cada cuota, las prestadoras realizarán inmediatamente los pagos correspondientes a los proveedores de gas natural involucrados y los informarán y acreditarán mensualmente ante el Enargas".

La norma puntualizó que "resultará aplicable sólo para aquellas prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y para aquellos proveedores de gas natural que adhieran a este régimen y renuncien expresamente a toda acción o reclamo derivado de las diferencias diarias acumuladas".

Además, el Gobierno nacional determinó una serie de reasignaciones de partidas del Presupuesto Nacional actual para generar contribuciones al Tesoro Nacional por $ 40.600 millones, provenientes de la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Seguridad, del Interior y de Hacienda.

La medida se adoptó para incrementar los créditos presupuestarios destinados a atender los haberes del personal de la Administración Pública Nacional, hacer frente al pago de prestaciones previsionales y de las asignaciones familiares y atender jubilaciones, retiros y pensiones de las FFAA y de Seguridad.

Además, financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales, atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales, atención médica de los pensionados no contributivos, asistir financieramente a las provincias y municipios que estuvieran ejecutando obras con financiamiento del entonces Fondo Federal Solidario, etc.

En el mismo se dispuso "el ingreso de una contribución al Tesoro Nacional proveniente de la Policía Federal Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad, por $300 millones".

También estableció "que el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Seguros de la Nación,y el Ente Nacional de Comunicaciones deberán constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por $34.300 millones, $2.000 millones y $2.000 millones, respectivamente".

Precisó que a efectos de su instrumentación se dispuso la emisión de tres pagarés del gobierno nacional, uno al Ministerio del Interior por $34.300 millones; y los otros dos a la Superintendencia de Seguros y al Ente Nacional de Comunicaciones, cada uno por $2.000 millones.

Estos pagarés tendrán fecha de emisión el 14 de diciembre de 2018; y de vencimiento el 14 de marzo de 2019, serán en pesos, con amortización íntegra al vencimiento.

Con información de www.ambito.com