Hebe de Bonafini anticipó que hará un “juicio ético y político a los jueces de este Gobierno”

La titular de Madres de Plaza de Mayo apuntó contra la miembros de la Justicia “que quieren meter presos a todos”. De Bonafini también criticó al Presidente y al Ministro Dujovne: “¿Quién le dijo que no cayó el Gobierno?”

Este jueves, Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, cruzó duro a los jueces que “quieren meter presos a todos” y adelantó que la Organización prepara un “juicio ético y político” contra ellos.

Durante la tradicional ronda semanal de las Madres, de Bonafini explicó que el acto será el próximo 9 de diciembre. “El pueblo que esté en la plaza va a absolver o condenar a estos tipos”, adelantó.

Aunque evitó identificarlos, la dirigente indicó que serán juzgados “cinco o seis nombres de los ‘más piores’ (sic)”, para después “nombrar poquito a poco a todos”.

De Bonafini dijo que el “juicio” estará conducido por “profesionales, jueces, fiscales y abogados” y estará “muy bien hecho, con mucha altura”.

Antes de desquitarse contra los jueces, Hebe increpó al Presidente: “¿Qué carajo hizo con lo que le dio el Fondo (Monetario Internacional)?”. “¡En los hospital es no están, en los trabajos, no están, las fábricas cerradas o con los chicos descalzos, no están!”, agregó.

Luego, se refirió a las declaraciones del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien había destacado que el Gobierno puede llevar adelante sus políticas económicas sin caer. “¿Quién le dijo que no cayó el Gobierno?”, se preguntó y agregó: “Está en el fondo de la cámara séptica, ¡en el fondo de la mierda! ¡Son la propia cloaca de su propia mierda!”.

Con información de www.radiomitre.cienradios.com