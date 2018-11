Miguel Pichetto con intendentes K: fondos, Justicia y el plazo “último” para la unidad

El senador se reunió con peronistas ligados a Cristina. Fondo Sojero y enfoque sobre el accionar judicial. ¿Los envió la ex presidente?

Lo notaron -o lo quisieron notar- más distendido, menos belicoso con Cristina de Kirchner. Pero, a la vez, incómodo por los chispazos dentro de su bloque entre rebeldías y tensiones que, luego, evolucionarían a fracturas.

Un rato antes de verse con seis jefes del PJ bonaerense, Miguel Angel Pichetto había remado para lograr un trabajoso dictamen a favor del proyecto de Presupuesto 2019 y enterrado la pulseada por el Fondo Sojero.

Verónica Magario y Martín Insaurralde, alcaldes de Matanza y Lomas, que coquetean con pelear la gobernación con María Eugenia Vidal, encabezaron el scrum de peronistas K que se sentaron con el senador por Río Negro pero nacido en Banfield.

En el frenesí de reuniones públicas y privadas, de reencuentros y proclamas unionistas, la cumbre entre Pichetto y los intendentes K generó intriga. Los visitantes no suelen dar un paso sin, al menos, avisarle a Cristina Kirchner y un encuentro con el senador, que además agita el G-4 no K, no es un episodio menor.

Los intendentes Mariano Cascallares (Brown), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan Zabaleta (Hurlingham), y el diputado Fernando Espinoza completaron la mesa. No hubo foto y un acuerdo tácito para no "operar" el encuentro.

La reserva, más allá del gesto político de la charla, responde a un tema particular: la intención, todavía germinal, de exponer una misma mirada sobre la acción judicial.

"Hay que terminar con eso de meter gente en cana sin juicio ni nada. No se puede hacer lo que se quiera", confió a Clarín uno de los participantes y señaló que se está trabajando un mensaje de distintos sectores del peronismo.

Pichetto instauró en el Senado la "doctrina" de la sentencia firma antes del desafuero. Se la conoce con su apellido y así como "salvó" a Carlos Menem también benefició a Cristina Kirchner. "La justicia no puede ser un instrumento de persecución" es una frase repetida del senador.

Esa posición le valió convertirse en blanco móvil de sectores afines al Gobierno y hubo campañas de redes en su contra. El jefe del bloque del PJ ha expresado, en público, sus reservas sobre la actuación judicial.

"Devora presidentes, los pone en el desprestigio. Se llega a ser Presidente con todos los honores, con reconocimiento social, el apoyo de los votos y se termina denigrado en el barro de Tribunales", dijo en junio durante una visita de Marcos Peña al Congreso.

La charla comenzó con una consulta de Magario a Pichetto sobre el Fondo Sojero y la respuesta del senador fue el momento de mayor tensión. "Eso está terminado: no puedo hacer nada: cuando puedo les doy una mano pero con eso no" dijo el jefe del bloque y señaló que se aplicó un acuerdo validado por los gobernadores.

- El presupuesto pasó por Diputados y sabés que acá ya no se puede hacer nada -le dijo a Espinoza.

La doble presencia matancera, la de ex intendente y la de la actual jefa comunal, fue un dato novedoso. Más aun porque la reunión lo pidió el diputado nacional para tender un puente con Pichetto, relación que alimentan varios alcaldes.

¿Cristina estaba al tanto del encuentro? Clarín no pudo obtener una respuesta certera pero Magario, Insaurralde y Espinoza están on line con la ex presidente. De hecho, este lunes al atardecer el lomense estuvo reunido con ella durante un rato largo en el Instituto Patria.

Espinoza integra la Comisión de Acción Política (CAP) del PJ nacional, a la que se sumaron Hugo Moyano, Felipe Solá y Héctor Daer, y que se estableció como mandato acercar posiciones con referentes peronistas. ​

Aunque los visitantes lo vieron menos crispado, y de hecho no se mencionó a la ex presidente, en el entorno de Pichetto ven lejana, sino imposible, la unidad del PJ en la medida que la misma "gire en torno a Cristina".

Pichetto abona con Sergio Massa, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey el G-4 del Peronismo Alternativo, cuyo primer mandamiento -no escrito- es no aliarse con Cristina Kirchner.

En tanto, los intendentes del PJ del conurbano están, casi sin excepciones -Alejandro Granados de Ezeiza aparece alejado- alineados con la ex presidente y se mueve con un calendario donde marzo figura como plazo final para acercar posiciones con los demás actores del PJ.

Pichetto, con quien tienen relación, aparece como una figura atractiva y a la que elogian. "Maneja el Senado y es un jugador pero corre el riesgo de quedarse sin senadores y sin banca en el 2020", apunta un alcalde.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Pablo Ibáñez