La "yegua" empezó a "trotar": Las reuniones de CFK para "ganarle a Macri"

"Todos los que quieran entrar a la carrera, que empiecen a trotar y que demuestren a la sociedad lo que tienen para ofrecer. La yegua también va a trotar", dijo ayer (14/11) Aníbal Fernández al referirse a los posibles candidatos del peronismo para las elecciones 2019. De ese modo, se refirió a las intenciones de la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández, -a quien muchos han llamado despectivamente "yegua"- de competir para ser candidata presidencial. Lo cierto es que más allá de si será candidata o no, CFK ya empezó a moverse: en los últimos días ha mantenido varias reuniones con dirigentes políticos y sociales de cara a buscar apoyo para ganarle a Cambiemos en los próximos comicios.

El mensaje es claro, sólo con unidad podrán vencer a Mauricio Macri, aunque para esa unidad haya que "tragarse algunos sapos", como dijo Aníbal F. En ese sentido, se están produciendo algunas reconciliaciones...

Según versiones periodísticas, Cristina mantuvo un encuentro el pasado lunes con Sergio Uñac, gobernador de San Juan. De hecho, su nombre se barajó como posible compañero de fórmula de CFK, aunque el mandatario provincial se encargó de desestimar rápidamente ese rumor. "Quiero repetir el mandato provincial", aseguró. El gobernador de San Juan ganó terreno en el escenario político después de ser uno de los pocos mandatarios peronistas que pudo festejar en las elecciones legislativas del 2017, de ahí que se lo veía como un candidato posible en las presidenciales para acompañar al candidato que surja de ese espacio.



En el marco de la serie de reuniones que se encuentra manteniendo Cristina, hay algunas que marcaron un punto de reconciliación tras varios meses de distanciamiento, como fue el encuentro que mantuvo con los líderes del Movimiento Evita, Fernando 'Chino' Navarro y Emilio Pérsico.Cabe destacar que dicho movimiento en 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo.



"Fue un reencuentro, habíamos tomado distancia en 2016, 2017, por distintas caracterizaciones de cómo se resolvía la construcción de un frente opositor a Macri, y bueno, todos saben qué pasó, no se pudo hacer una PASO en el seno del peronismo, después también hay distintas miradas sobre el proceso político actual de donde venimos... pero la necesidad de ganarle a Macri, de construir un frente muy amplio, muy plural, para en 2019 ganar las elecciones y reconstruir la Argentina está por encima de esos matices o diferencias", explicó Navarro días atrás, en diálogo con la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Y prosiguió: "el reencuentro tiene que ver con comprometernos cada uno desde nuestro lugar a trabajar para lograr la unidad, unidad que no debe excluir a nadie, deben estar todos los gobernadores, intendentes, senadores, organizaciones políticas, sociales, la militancia, todos los sectores ligados a la oposición, peronistas, radicales, socialistas, centro izquierda... mujeres y hombres afectados por la crisis que tengan ganas de protagonizar la reconstrucción de la Argentina".



Tiempo antes, en agosto pasado, hubo otro reencuentro importante: Cristina Fernández se reunió con Hugo Moyano, foto incluida, tras más de 7 años de distanciamiento.



cristina-moyano.jpg

El reencuentro se dio en el camping del Smata, y previamente CFK compartió almuerzo y prolongada sobremesa con Pignanelli. Fueron, dicen, más de dos horas, coronando así una dilatada sucesión de contactos directos e indirectos entre las partes, que además allanó el camino a la fotografía con Moyano. Cabe destacar que la imagen fue distribuida por Unidad Ciudadana.

En la foto también se ve a Omar Plaini, quien, según versiones periodísticas, habría sido una pieza central para articular la confluencia con Moyano. Además, es mencionado como uno de los operadores que buscan coronar un acercamiento más amplio en el tablero sindical, con otro protagonista de peso: la UOM. Hugo y Pablo Moyano vienen trabajando para acercarse a los grandes gremios industriales, ausentes en el armado que puso en macha hace meses y que tiene un costado más cerrado fuera del sindicalismo tradicional, con las CTA y movimientos sociales, publicó Infobae.

Además, además del acercamiento con Hugo, en octubre Cristina recibió aPablo Moyano en el Instituto Patria. Hay que decir que a CFK y los Moyano no sólo los une la oposición visceral a Mauricio Macri sino además la presunta "persecución política" que sufren por las causas que se proliferan en su contra en la Justicia.

Otro Moyano que se reunió con Cristina fue el diputado Facundo. El encuentro se dio a horas de que armara bloque propio con Felipe Solá y de que ambos peronistas se fueran del Frente Renovador de Sergio Massa.

También dicen que en el Instituto Patria se lo ve seguido al senador nacional formoseño José Miguel Mayans, quien en las últimas semanas ha lanzado sus dardos contra Miguel Ángel Pichetto: “Es un operador de Frigerio, no es el jefe de nuestro bloque”, ha dicho. Incluso, mantuvieron algunos cruces en el Congreso.

Cristina también se reencontró con Felipe Solá, con quien estuvo distanciada por más de diez años: mantuvieron un encuentro en agosto pasado, también en el Instituto Patria, búnker de CFK. Luego de la reunión, y en una entrevista con el diario La Nación, Solá contó que le pidió a la ex presidenta que "tiene que hacer el esfuerzo de olvidar el sectarismo". También dijo que cree que CFK es "necesaria" para derrotar a Macri. Sin embargo, él se anunció como candidato a la presidencia en las elecciones del año que viene.

Por otra parte, la ex presidenta mantuvo una cita con el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a su antecesor Sergio “Pato” Urribarri para hablar del lanzamiento de Unidad Ciudadana en la provincia de Entre Ríos.

En tanto, ayer Fernando 'Pino' Solanas anticipó su alianza con CFK: "Seguramente hagamos en el Senado un interbloque con el Frente para la Victoria", reveló.

Así las cosas, y como diría Aníbal Fernández, todo indica que "la yegua" ya empezó a "trotar". Y se espera que en los próximos meses se intensifiquen los encuentros, "sapos" incluidos. Todo sea para "ganarle a Macri".

En la madrugada de este jueves, Cristina Fernández habló en en Senado en el marco del debate por el Presupuesto 2019. "Muchos compañeros y compañeras me critican al decir que no hablo de Perón. A mí, cuando escucho a peronistas que tienen responsabilidades, más que hablar de Perón, me gusta que hagan las cosas que decía Perón", lanzó.

“Sobre esta cuestión del Presupuesto y de la inflación que estamos discutiendo... algunos creen que la inflación es por el déficit fiscal o por la emisión. Veamos qué decía el Perón herbívoro, el que vino descarnado, según él mismo definía y hablando de animales es bueno decir que las yeguas también son erbívoras”, afirmó con ironía Cristina

Aquí el discurso completo:

Urgente24