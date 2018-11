Alfredo Casero explotó contra el Gobierno: “Le importa tres carajos y nos ha abandonado a los que le pusimos el pecho”

“No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas” dijo el actor, que además disparó “tratan de arreglar con todo el mundo, estamos viendo cosas que nosotros no votamos”.

Pese a que desde el comienzo se manifestó en favor del gobierno de Cambiemos, Alfredo Casero fue fiel a sus convicciones y realizó una dura crítica a la gestión del gobierno que encabeza Mauricio Macri.

De visita en Terapia de Noticias, no escatimó a la hora de adjetivar en el análisis, y sus dichos generaron repercusión en las rede sociales.

El actor reaccionó ante la interpretación que el presidente y sus funcionarios hicieron de su frase “queremos flan”: “No entendieron ni siquiera la parábola, que es trágica, no es graciosa. Al Gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que le pasa a la gente. Tratan de arreglar con todo el mundo, estamos viendo cosas que nosotros no votamos“.

“Tenemos adelante un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, al que le importa tres carajos y nos ha abandonado a todos los que le pusimos el pecho” sentenció Casero.

Seguido a eso amplió sus dichos manifestando que “se piensan que ganaron por ser PRO y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue un terrible, que fue un choreo absoluto durante años”.

“No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas los que no somos boludos” aseguró además de manera categórica.

Cabe remarcar que, en medio de su exposición, aclaró “jamás voy a sentarme en la mesa del otro. Yo no me doy vuelta”, dejando en claro que pese a sus críticas no se encuentra en contra del Gobierno.

