La dura confesión de Leticia Brédice: “Tuve una anorexia tremenda”

La actriz contó cómo la presión de los productores la llevó a dejar de comer. "No podés meter panza en una escena de sexo", fue una de las frases que la marcaron.

En los últimos días, famosos como Candelaria Tinelli o Vicky Xipolitakiscontaron su dura lucha contra la anorexia. Ahora, Leticia Brédice fue invitada al programa de Flor de la V y reveló cómo su profesión la llevó a dejar de comer y tomar medicación para adelgazar.

La actriz participó de Flor de Tarde (Magazine) y cuando la conductora le preguntó si no había tenido vergüenza con su cuerpo y ella sentenció: “¿Sabés que no? Tené el cuerpo que quieras tener”. Este tema tocó una fibra sensible de la invitada, que confesó que padeció anorexia por culpa de las presiones del medio en el que trabaja.

“Tuve una anorexia tremenda por no morfar, por esta profesión…” , reveló Brédice, sorprendiendo a quienes estaban en el piso. En este marco, la actriz contó que no la tomaban si estaba “gordita” entonces tomaba anfetaminas.

“Llegué a pesar 40 kilos. Me lo avisaron, me dijeron ‘¿vos vas a estar en la tele? No podes meter panza en una escena de sexo'”, este tipo de comentarios la llevaron a dejar de comer y eso le trajo consecuencias.

“Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido”, contó Cande Tinelli sobre las secuelas de su enfermedad.

Los trastornos alimenciticios pueden llevar a la muerte por eso es importante pedir ayuda.