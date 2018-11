Cristina Kirchner: "Van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron"

Con fuertes críticas al gobierno y un guiño al amplio sector del peronismo, Cristina Kircnner expresó su rechazo al Presupuesto 2019 durante su votación en el Senado esta madrugada.

La senadora de Unidad Ciudadana fundamentó su negativa al señalar que "no se está discutiendo hoy una ley de presupuesto, en realidad son planillas que fueron diseñadas para cumplir el déficit cero, y bajo la ley de déficit cero se esconde un dibujo destinado al pago de la deuda bajo la planificación del Fondo Monetario Internacional".

En ese sentido, la legisladora hizo un repaso de otras leyes similares en el mundo tendientes a bajar el déficit, y resumió: "En 2001 acá ni en el resto del mundo dio resultado. No se conoce ninguna experiencia exitosa en materia de aplicar el déficit cero".

Al enumerar sus cuestionamientos, aprovechó para resaltar su gestión: "Un presupuesto, un gobierno, tiene que definir los instrumentos macro para impulsar el desarrollo de la sociedad. Nosotros siempre ejecutamos a la demanda como el gran dispositivo para el desarrollo y el crecimiento".



En medio de los elogios a su propio gobierno, Cristina Kirchner también deslizó un guiño al peronismo, en momentos en los que se debate si la ex presidente debe estar o no incluida en un gran frente opositor: "Fuimos criticados por tener una vocación por los sectores humildes. A mí me criticaron por no mencionar demasiado a Perón, pero yo me fijo más en hacer las cosas que hacía Perón".

La senadora retomó sus críticas al Presupuesto y al modelo económico de Cambiemos al asegurar que "no se sale de la recesión ajustando el gasto público". Y rechazó uno de los principales mensajes que se escuchan en boca del Presidente Macri y sus funcionarios: "Todos ustedes hablan de la necesidad de sacrificarnos, pero ninguno de los que estamos acá sentados, bien vestidos, tenemos la autoridad moral para decirle a la gente que se tiene que sacrificar".

Al respecto, advirtió que "ese sacrificio no va a tener resultados y la recesión se va a profundizar", por lo que reclamó "tomar políticas públicas activas" porque "las pymes están destruidas".



Luego Cristina Kirchner intentó dejar por sentado que Cambiemos no tendrá continuidad luego de 2019: "Estamos yendo por el peor camino, van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron. No hace falta ser partidario a nuestro gobierno para percibirlo, están los números".

Y continuó alertando sobre las consecuencias en el corto plazo: "¿Realmente piensan que esta va a ser la solución? ¿Que va a venir del FMI? Me parece que es hora de que convoquen y se organicen porque esto se va a tornar insostenible. Se la pasaron hablando de la pesada herencia. Ustedes son un espejo invertido. Proyectan lo que en realidad son ustedes. Nadie sabe cómo se va a pagar en 2020 la formidable deuda que ustedes han contraído y nadie sabe dónde está porque está todo devastado. ¿Dónde fue toda la deuda que contrajeron?".

Sobre el final, la senadora marcó otra contradicción en el discurso oficial: "Ustedes han fracasado en lo que le propusieron a la sociedad. Después de esto van a votar aumento de impuestos, que era uno de sus caballitos de batalla pero van a terminar con mayor presión tributaria".

"El país que ustedes creían no existe y han destruido lo que estaba bien. Habíamos logrado reindustrializar el país luego de que quebraron en los 90. ¿Ahora quién los va a convencer de poner un fierro en una fábrica? Se está yendo gente del país otra vez, también nuestros científicos. El deber de la oposición que es representar una alternativa, nos lleva a votar en contra", cerró.

Fuente: Infobae