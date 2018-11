Hicieron una fiesta sexual y se viralizaron los videos: "Se van a separar todos"

"Franquito, toque, Franco, toque", gritó el hombre, celular en mano, antes de pedirle a una de las cuatro mujeres presentes que se sentara sobre él. "Acá, moveme el culito acá", le exigió. La grabación, de la cual se desprendieron tres videos, se produjo en una casa quinta de la localidad chaqueña de Sáenz Peña, en donde siete amigos planificaron un fin de semana de "descanso" que culminó de la peor manera.

"Vieja, el puterío que se está armando es increíble. Hay audios de la mujer de Claudio, hay audios de la mujer de Garay. Se van a separar todos. Están por hacer un desastre", fueron las palabras de uno de los hombres que participaron de una fiesta privada que se transformó en un escándalo.



En los videos se observa a todos los hombres interactuando con las mujeres, entre alcohol y baile, protagonizando varias situaciones sugestivas. En otro de los audios que se viralizaron se escuchó a una de las esposas, quien se encargó de difundir las imágenes.



"Anoche le envié el video a todos los chicos que tengo de contacto. A todos los que tenía de contacto se los envié para que ellos sepan que yo ya sabía, que sé todo lo que estaban haciendo. Y los muy boludos, lo primero que hicieron -Mati principalmente- fue decirme que no hiciera nada, que no viralizara el video. Para que sepan que yo ya sabía lo que estaban haciendo". Cuando trascendieron las imágenes de la fiesta sexual se desató un fuerte malestar en el pueblo debido a que los hombres solicitaron que los videos no se publicaran en internet.



Y agregó: "Lo primero que hicieron, Mati obviamente, fue decirme que por favor no haga nada. Que por favor no viralice el video. ¿Podés creer? ¿Tan soretes son? Es increíble hasta dónde llegaron, lo que están haciendo y yo no sé cómo te llegó a vos el video, pero la persona que lo envió a mí me dijo que esto venían haciéndolo hace rato. Y como me conocían, y sabían lo sorete que era Claudio, quisieron abrirme los ojos y que me entere de todas las cosas que están haciendo en el grupete ese. Hicieron un grupo aparte para poder juntar la guita y llevarse las minas de acá. O sea las minas son de acá de Sáenz Peña".

Los videos trascendieron rápidamente a través de las redes sociales, en donde también se difundieron algunas capturas de WhatsApp entre los protagonistas. En una de ellas, uno de los hombres relató: "El video está por todos lados. Se lo pasaron a Eve, ella se encargó de mandarlo a cada una de las mujeres. A Claudio ya lo echaron, Mara se va a ahora de la casa y bueno, cagamos todos".



En otro chat, quien dialogó con uno de ellos le auguró: "Ojalá que no vea esos videos tu mujer. Porque sé que sos buena persona". Sin embargo, ya era tarde. "Ya me rajaron de casa, amigo, por una pavada, encima". El amigo le respondió: "Es al pedo, las mujeres son así". A lo que el protagonista concluyó: "Y los traicioneros… Dentro de nuestro mismo grupo".

Fuente: Infobae