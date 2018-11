“La Corte va a fallar a favor de los Jubilados”

Este lunes (12/11) el Gobierno nacional ratificó la utilización del índice RIPTE para calcular el haber inicial jubilatorio. Pero también alertó que el indicador que emplean en la Justicia, el Isbic, "atenta contra la sustentabilidad del sistema".

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitiría su fallo este martes (13/11) en el caso del jubilado Julio Blanco que reclama la actualización de sus haberes y resultará un caso testigo para otros 150.000.

Acerca del futuro fallo Blanco, el economista Rodolfo Santángelo advirtió que “el sistema jubilatorio tiene un problema que es que uno se jubila con el promedio de los diez años anteriores. Argentina es un país con altísima inflación, entonces vienen dos discusiones, cómo se calcula el haber previsional inicial y cómo se actualiza la jubilación una vez que ya estás jubilado".



Y precisó: “Aparentemente la Corte va a fallar en favor del jubilado. El problema de fondo es que tenemos un sistema previsional quebrado, tanto porque hay una relación entre jubilados y aportantes muy alta. Hay una fórmula previsional de ajuste de las jubilaciones que, si bien este año perdió contra la inflación, el año que viene lo va a recuperar, pero está aislada de lo que es los ingresos del sistema previsional".



En tanto, manifestó que esperan que “no sea mucho después del 10 de diciembre” y planteó que “Argentina se debe una discusión sobre la sustentabilidad de su sistema previsional".

“El sistema previsional es uno de los grandes temas que tiene Argentina a futuro. Este año la tarea sucia la hizo la inflación, y en algún momento, yo esperaría que sea no mucho después del 10 de diciembre de 2019, Argentina se debe una discusión sobre la sustentabilidad de su sistema previsional", argumentó.

Sobre el desembolso que tendría que hacer el Gobierno, Santángelo explicó que “la parte retroactiva no se paga en efectivo. Los nuevos flujos si se pagan en efectivo. En la medida en que sea poca gente cuesta poca plata, en la medida que se generalice cuesta más plata”.

“El déficit fiscal cero corre por otro canal. La ley de reparación histórica que traía el loable objetivo de parar los juicios no paró los juicios", advirtió Santángelo, en declaraciones a Radio Mitre.

Al ser consultado sobre el bono de fin de año, respondió: “La superficie de este decreto que obliga a pagar en efectivo al sector privado, no al sector público, es que no le da la plata. El origen del problema es que la inflación de este año dio 45%, este es un paliativo para reducir la caída del salario real. El bonus para dar un paliativo salarial a la gente de corto plazo viene bien obviamente”.

Mientras tanto, consideró que “del otro lado hay empresas que no lo pueden pagar”.

“Estamos en una economía distorsionada donde cada parche arregla un problema y crea otro. Este tipo de soluciones no me gustan, no es la manera en que funciona una economía organizada. Jubilados no va por este camino, el año que viene van a tener una recuperación", detalló.

Urgente24