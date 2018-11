El enojo de un referente ruralista: “El Presidente nos convoca por pelotudeces”

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, le reclamó al Gobierno que le "consulte" a la Mesa de Enlace antes de tomar decisiones que afecten al campo en lugar de convocarlos por "pelotudeces".

Ya se lo he dicho a (Luis, secretario de Gobierno de Agroindustria) Etchevehere. Nos llaman tantas veces para hablar de pelotudeces y de los impuestos, las retenciones y bienes personales nos enteramos por la radio. Quisiéramos estar un poco más cerca", dijo Chiesa.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, el ruralista prefirió "no opinar" del cambio de rango en Agroindustria (pasó de ministerio a secretaría), aunque señaló que "no quedan muy claras las atribuciones" que tiene Etchevehere y que el campo "perdió políticamente".

"(Mauricio) Macri es capaz de llamar a un director de ganadería y tener una reunión mano a mano sin el secretario o el ministro. En el Gobierno se manejan así; son muy abiertos. Pero en las reuniones de Gabinete se sienta el ministro, no el secretario. Para llegar a (Nicolás, ministro de Hacienda) Dujovne antes hablábamos con Etchevehere y ahora debemos hacerlo con el ministro de Producción (Dante Sica)", explicó el líder de CRA.

"(El cambio de rango) fue una señal política. En las decisiones grandes, como las retenciones y los impuestos inmobiliarios a nosotros no nos han consultado o han hecho lo que han querido. Etchevehere hizo una defensa pero, en definitiva, fue decisión de Dujovne. El Gobierno está iniciando un proceso de achicamiento del Estado y cuando vemos la distribución de los presupuestos, el nuestro es los más chiquitos", agregó.

Consultado sobre si la anunciada "cosecha récord" corre riesgo por los últimos fenómenos climáticos, Chiesa dijo que no: "Hay daños por heladas, piedras e inundaciones, pero son focalizados y no afectan en superficies grandes. Hay zonas donde todavía ni se sembró. Para que merme la cosecha debería venirse un accidente climático muy fuerte. Me parece que estamos cerca de los números que pone Agricultura"

Por último, respecto de la pérdida de rentabilidad en el sector, el ruralista dijo que "no se puede hablar en forma general porque el dólar y las retenciones afectan a distintas producciones de diferentes maneras", aunque habló de una situación complicada con la carne.

Con información de www.totalnews.com.ar