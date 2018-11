Bono de fin de año: qué provincias lo pagarán, las indecisas y las que ya dijeron que no tienen dinero

Luego que el Gobierno anunciara que unos 200.000 empleados de la administración pública nacional cobrarán un plus de hasta $6.000 en línea con el de $5.000 que pagará el sector privado, algunas provincias confirmado que lo pagaran, hay otras que están indecisas y el resto que definitivamente que no lo pagará.

Entre las que pagarán figuran Santiago del Estero y La Rioja que desembolsarán $10.000; San Luis, con $9.000, Tierra del Fuego, $6.000, y La Pampa $5.000. Misiones y Formosa, en tanto, confirmado que pagarán un bono de $4.000. Y Río Negro que lo abonará, pero todavía no definió el valor.



"Esta ayuda es para los sectores más postergados, que han tenido un enorme aguante, han hecho un enorme esfuerzo para sostener la Provincia", aseguró el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, quien confirmó que el bono será abonado en dos tramos: el 22 de diciembre se acreditarán 1.500 pesos, y el saldo el 6 de enero de 2018. Por otro lado agregó que "el pago del bono puede complicar a muchos intendentes que llegaron a fin de año con los números en rojo. No están obligados a pagarlo".



Las provincias que todavía no han tomado una decisión son Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz y Neuquén.

La provincia de Buenos Aires por ahora está indecisa porque según informaron a Infobae fuentes cercanas a María Eugenia Vidal, ya se acordó el mes pasado con UPCN y Fegeppba un aumento salarial extra del 11%, que se sumó al 19% acordado en la primera parte del año. Además, se les ofreció reabrir la paritaria en diciembre para discutir el desfasaje con la inflación. Así, el pago del bono quedará atado a esta negociación.

Desde La Plata dicen que tienen que analizar sus números y aunque reconocen que es una buena medida no saben si están en condiciones de pagarlo. Recién en diciembre tendrán un panorama más claro, aseguran.

Las provincias que ya confirmaron que no lo pagaran son Santa Fé, Mendoza, Tucumán, San Juan, CABA, Salta, Corrientes, Jujuy, Chubut y Catamarca. Las cuatro primeras no lo harán porque incorporaron cláusulas gatillo en sus paritarias, el ajuste de los salarios está atado a la inflación y cerrarán el año con aumentos cercanos al 40% anual.

Tampoco pagará el bono el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acordó en septiembre con el Sutecba una actualización de la paritaria de 13 puntos en tres cuotas (la última a pagar en diciembre), que la llevó a un 25%en el año .

"Durante este año, la Ciudad ya había otorgado un 15% de incremento salarial. En septiembre se activó la cláusula de revisión que estipulaba el acta paritaria. Se llegó a un acuerdo a través del cual se otorgaron 5% en octubre, noviembre y diciembre, lo que totaliza un 30%. Si bien la mesa de diálogo con los gremios siempre está abierta, por el momento la Ciudad no tiene previsto implementar un bono de fin de año", le aseguró a Infobae una fuente del gobierno porteño.



En Santa Fe la paritaria provincial también evita la compensación. "Tenemos una cláusula gatillo. El bono viene a compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se da en aquellas paritarias donde no hay acompañamiento de la inflación", dijo Gonzalo Saglione, ministro de Economía provincial. "Ese desfasaje no existe en nuestro caso. El origen del bono es por una situación que no se da en la provincia", agregó el funcionario santafesino.

Salta, finalmente, asegura que no puede afrontar el pago extra. "No estamos en condiciones de pagar $5.000. La verdad es que no, y eso que estamos cerrando el año con equilibrio fiscal", le dijo a Infobae el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. "La incidencia de salarios en los gastos provinciales es muy alta", dijo y destacó que "esta medida requiere de una mínima evaluación de cómo funciona la actividad económica. Estas cosas habitualmente no dan buen resultado. Hay que mirar actividad por actividad. Así es cómo se empiezan a generar distorsiones".

Fuente: Infobae