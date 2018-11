Por el bono de fin de año, más empleados podrían pagar el Impuesto a las Ganancias

Personas que hasta ahora no tributan puedan ser alcanzadas por el impuesto porque el pago especial dispuesto por el gobierno no estará exento del gravamen

El bono de fin de año obligatorio de $5.000 que otorgó el Gobierno a los trabajadores privados y que también cobrarán algunos empleados públicos puede llevar a que personas que hasta ahora no tributan Ganancias puedan ser alcanzadas por el impuesto, ya que el dinero extra del bono puede hacerlos superar el mínimo no imponible o cambiar de alícuota en la escala.

"Es un concepto que se considera no remunerativo desde el punto de vista previsional, pero impositivamente se paga", explicó el tributarista César Litvin, titular del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados en diálogo con Radio La Red. "No hay ninguna ley que cambie el Impuesto a las Ganancias o que diga que no se paga", agregó el especialista.



Actualmente, un trabajador soltero y sin hijos tributa el Impuesto a las Ganancias a partir de un salario de bolsillo (neto) de $ 29.855 mensuales. En el caso de un trabajador casado y con dos hijos de hasta 18 años tributa a partir de un salario de bolsillo de $39.495 mensuales.



Con todo, un trabajador soltero que cobre $26.000 netos mensuales y reciba el bono de $5.000 pagará ganancias por la diferencia. También se puede ocurrir que al sumar el bono, un empleado pueda saltar un tramo en la tabla de alícuotas que determina el monto a pagar.



El impacto del bono en el Impuesto a las Ganancias, de todas formas, será menor en el caso de que se pague en varias cuotas. "Va a depender de cómo se paga, si se va cuotificando o no", advirtió Litvin. También se debe prestar atención si se percibe el bono después de enero, porque es el mes donde se aumentan los mínimos no imponibles.

El Impuesto a las Ganancias sigue avanzando sobre los ingresos de los argentinos y ya afecta a casi 2 millones de personas, un 62,5% más que la cantidad de contribuyentes de 2015. En ese año, pagaban Ganancias 1.194.149 personas; en 2016, unas 1.688.141; en 2017, unas 1.990.349; y ahora, 1.939.994 trabajadores.

Esos datos oficiales indican que unas 745.845 personas que en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a tributar, independientemente de la erosión que hayan registrado sus ingresos por el impacto de la inflación.

