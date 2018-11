Recomendaciones ante la posibilidad de intensas lluvias

- Mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya.

- Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas.

- No dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar el taponamiento de los canales de desagües.

- Antes de que llegue la noche, tener a mano linternas, velas o todo elemento que ayude a la iluminación artificial.

- En casa, mantener aseguradas las aberturas.

- De no ser necesario, evitar salir a la vía pública.

- En caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado.

- Si circula por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública.

- Evitar circular por arterias inundadas.

- Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) 105; 442187 / 442190.