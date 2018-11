"Lo único que quiero es arrancarles los ojos, no quiero Justicia", dijo el padre de la piloto

El padre de Zaira Rodríguez, la joven de 21 años que fue asesinada en Villa Ballester por dos motochorros, habló por primera vez después de la muerte de su hija y, hundido en el llanto, advirtió que no cree en la Justicia y que solo piensa en "arrancarles los ojos" a los asesinos.

"Mi familia está pasando un momento muy malo. Nos mataron a nuestra hija. No tengo palabras", afirmó el padre en la puerta de su casa y acompañado por los vecinos del barrio. Visiblemente compungido, expresó todo su dolor por el homicidio de la joven. "Mi hija no se merecía esto", dijo entre lágrimas.



Enojado por el trágico final de Zaira, el padre juró venganza contra los asesinos y aseguró que no cree en la Justicia argentina. "Lo único que quiero es arrancarles los ojos. Que no se me crucen porque los voy a destruir", afirmó.



"Mi hija sacó número y le tocó a ella. No pudo vivir nada de su vida. Tenía mucho por delante y se lo sacaron todo", sostuvo. Y siguió: "Que se quede tranquila mi hija. No quiero justicia. Me la llevaron. Les quiero arrancar los ojos".

Zaira, que era piloto de karting, fue asesinada este domingo en la localidad bonaerense de Villa Ballester, en el partido de San Martín, cuando dos motochorros la abordaron para robarle el auto. La joven recibió un balazo en la cabeza delante de su novio, el piloto Nicolás Impiombato, quien estaba con ella en el auto.



La pareja estaba arriba del auto en la intersección de las calles Sarmiento y Lamadrid, cuando aparecieron dos personas que lanzaron una balacera en su intento de llevarse el auto. Ella, que sólo intentó huir, recibió el impacto de un proyectil a la altura del oído derecho y pudo ser trasladada al hospital Thompson, pero allí murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento hay un joven detenido por el crimen, identificado como Pablo Daniel Murray (23), quien fue entregado a la policía por su padre.

