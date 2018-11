Harinas, pañales y pastas: los productos que más aumentaron de precio en el año

Las harinas se llevan este año el podio de los productos que más aumentaron en lo que va del año, con subas de 127,1%. Un paquete de harina 000 que a principios de año costaba $9,10 hoy tiene un precio de $26,30.

La lista de productos que más aumentaron en el período de enero a octubre de 2018 se completa con los pañales (con subas de 94,8% en promedio), pastas secas (85,4%), aceite (66,2%), hamburguesas (58,5%), mayonesa (57,5%), papel higiénico (55%), yerba mate (52,9%), té (51,5 %), detergente (50,8%), salchichas (47,3%), puré de tomates (45,8%).

Los datos corresponden a la consultora Focus Market, que utilizó los datos relevados a través de los scanners de la empresa Scanntec, ubicados en diferentes puntos de venta como almacenes y supermercados. El relevamiento abarcó a 305 productos de diferentes marcas y presentaciones.



Mientras se esperan los números de la inflación de octubre —que el Indec difundirá esta semana y que las consultoras estiman por encima del 5%—, el relevamiento de Focus Market también mostró cuáles fueron los productos que más aumentaron durante el mes pasado, con subas por encima del 7 por ciento.

Los mayores incrementos fueron para las hamburguesas (17,6%), salchichas (13,4%), pañales (10,8%), quesos untables (9,9%), pastas secas (9,8%), detergente (9,2%), crema de leche (7%), leche (7,9%), papel higiénico (7,8%) y aguas (7,5%).

Con todo, la expectativa es que en los próximos meses, los porcentajes de aumentos se vayan desacelerando. "En noviembre no tenés efectos como la suba del gas, transporte o comunicaciones y en salud no tenés el efecto de las prepagas. Pero alimentos y bebidas va a seguir subiendo aunque no tan considerablemente", explicó Damián Di Pace, titular de Focus Market.

Con información de www.infobae.com