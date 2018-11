El comentario de Viggo Mortensen sobre los afroamericanos que provocó indignación

A días del estreno de su nueva película “Green Book”, Viggo Mortensen fue invitado a un panel de debate. Para sorpresa de los presentes, el actor pronunció una palabra racista y ofensiva contra la comunidad afroamericana y ésto generó un gran revuelo.



Sentado junto a su coprotagonista Mahershala Ali y al director del film Peter Farrelly, Mortensen tuvo una desafortunada intervención mientras se discutía sobre las relaciones interraciales y de la amistad que puede surgir a partir de ellas.

“Por ejemplo, ya nadie dice la palabra con N-“, aseguró Mortensen haciendo referencia a una palabra que, en inglés, es irreproducible y de una ofensa extrema hacia la comunidad afroamericana. Al escucharlo, una mujer desde el público le gritó al actor: “¡No digas eso!”.

De acuerdo al sitio Hollywood Reporter, quienes se hicieron presentes en el teatro para escuchar el panel de debate, comentaron lo desubicado que había sido el comentario de Mortensen

El director Dick Schulz, quien estaba presente, dijo: “Era de lo que todos hablaban cuando salimos del teatro. Escuché a todo el mundo pasar a mi lado subiendo las escaleras diciendo ‘¡Eso fue una locura! ¿Por qué dijo eso? ¡No puedes decir eso!’. Y es triste porque la película es genial”.

Luego del revuelo, Mortensen escribió un comunicado: “Al señalar que muchas personas usaron casualmente la palabra N- en el momento en que se desarrolla la historia de la película, en 1962, utilicé la palabra completa. Aunque mi intención era hablar fuertemente contra el racismo, no tengo derecho ni siquiera a imaginar el dolor causado por escuchar esa palabra en cualquier contexto, especialmente viniendo de un hombre blanco. No uso la palabra en privado o en público. Lamento mucho haber usado la palabra completa anoche y no la volveré a pronunciar”.