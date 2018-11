CGT advierte que todo el sector privado tiene que pagar el bono

El dirigente de la CGT, Carlos Acuña, advirtió el sábado que "todo el sector privado tiene que pagar el bono" y cargó especialmente contra los empresarios de estaciones de servicio. "Si hay alguien que puede pagar ese bono son ellos, con el aumento de la nafta", dijo.

"El bono es obligatorio para todos, los que dicen que no van a pagar hacen conjeturas sin tener el DNU", sostuvo en declaraciones con El Lobby por Radio con Vos.

Además, criticó a Funes de Rioja y a los Moyano: "Necesitan estar en los medios permanentemente".

"Esta vez acordamos con Funes de Rioja que no salga a hablar en contra del bono. El acordó con el gobierno que iba a pagar el bono. Y ahora sale a hacer un circo diciendo que no está de acuerdo, que no puede pagar", explicó, sobre el vicepresidente de la UIA.

También se refirió a la suspensión del paro que había sido anunciado para la segunda quincena de noviembre y expresó: "Nunca oficialmente declaramos que íbamos a hacer paro. Nunca dijimos que iba a ser de 36 hs tampoco. Pero entre hacer un paro y embocarlo antes de las fiestas prefiero que los trabajadores tengamos 5 mil pesos más. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer paro".

