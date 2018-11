Massa: "Macri no está en condiciones de lograr su reelección, es igual a Domingo Cavallo"

"Con Macri se rompió todo cuando el Presidente me pidió que vote a favor del blanqueo de los familiares de los funcionarios. No hablamos nunca más. Evidentemente tienen baja tolerancia al no". Dijo Massa

En momentos en que se acelera el proceso de unidad de la oposición de cara a las elecciones de 2019, Sergio Massa dejó importantes definiciones políticas durante una entrevista con el canal A24. El líder del Frente Renovador avaló el armado de un gran acuerdo político con dirigentes opositores, incluida Cristina de Kirchner, remarcó su ruptura con Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos y presentó su renunciamiento a las posibles candidaturas.

"Tenemos que interpretar a los millones de argentinos que quieren un camino distinto al que eligió el Gobierno. Primero tenemos que definir qué país queremos, porque Argentina es un país en vías de desarrollo y esta idea que tiene el Gobierno de que el mercado resuelve todo no existe", dijo en una charla con Luis Novaresio.

"Lo segundo que tenemos que resolver es la idea, cuál es el plan de Gobierno sobre el cual vamos a transitar en educación, en seguridad, en generación de empleo", enumeró.

"Y el tercer punto son las personas: yo estoy dispuesto a no ser nada, a ocupar el lugar que defina la gente o ningún lugar. Pero creo que tenemos que ponernos en la cabeza que por delante tenemos que construir la Argentina que queremos. Tenemos que dejar de hablar de Massa o Cristina y poner por delante el país que queremos", sentenció.

"Estoy dispuesto a correrme y no ocupar ningún lugar. ¿Quién más está dispuesto a correrse y mostrarle a la gente que está poniendo por delante una idea de país?", enfatizó, al dirigir el mensaje al Instituto Patria.

"Tenemos que animarnos como se animó alguna vez la Concertación chilena, como se animó alguna vez el Frente Amplio de Uruguay. Miremos al costado cómo le dieron previsibilidad, cómo se desarrollaron en materia educativa con modelos que pueden gustar más o menos", agregó. Asimismo, precisó que su "propuesta incluye a todos aquellos que estén dispuestos a discutir la agenda del futuro y no a seguir discutiendo la Argentina del pasado".

"Aquellos que vienen sólo con la idea de comparar el fracaso del presente con la corrupción del pasado, son parte de un sistema viejo que le hace daño a la Argentina. Definamos 10 políticas de Estado, qué vamos a hacer con las jubilaciones, con la seguridad, con el medio ambiente, con el trabajo, con la educación, con la paridad de derechos en la Argentina", dijo.

Esta semana se publicó cómo es el "plan polaco" para enfrentar a Macri en 2019. La principal consiga de esa teoría papal de la unidad para frenar el avance del neoliberalismo económico es la defensa de los derechos laborales y el renunciamiento a las aspiraciones personales.

En este marco, Massa aseguró que Macri no está en condiciones de lograr su reelección y comparó al mandatario con el exministro Domingo Cavallo. "(Carlos) Menem tenía un costado sensible. Macri es más Cavallo que Menem, se parece más a Cavallo", señaló el exdiputado y candidato a presidente.

"Macri no está en condiciones de ganar la reelección de ninguna manera", sostuvo, y agregó: "La mayoría de los argentinos queremos que haya un nuevo gobierno que cambie el modelo que eligió este gobierno".

El tigresen aprovechó para aclarar los motivos de la ruptura de la relación con el líder del PRO, que al inicio de la gestión de Cambiemos parecía una luna de miel. "Se rompió cuando el Presidente me pidió que vote a favor del blanqueo de los familiares de los funcionarios. No hablamos nunca más. Evidentemente tienen baja tolerancia al 'no. Tienen la idea de que son dueños y no simplemente gobernantes, administradores. Tienen baja tolerancia al disenso", explicó.

Fuente: Ámbito web