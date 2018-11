Salud Colegio de Abogados de Rafaela, por 30 años de pleno crecimiento

El Colegio de Abogados de Rafaela celebró sus 30 años de existencia. En un emotivo acto en donde se homenajeó a los ex presidentes de la institución, que tanto hicieron por el crecimiento de la entidad.

En el día de ayer el Colegio de Abogados de Rafaela festejó los 30 años de existencia, oportunidad en la que se le rindió un sentido homenaje a los ex presidentes de la institución, a quienes con su esfuerzo y sacrificio hicieron posible la realidad actual, un Colegio moderno y al servicio no solo de los abogados, si no de la sociedad en general.

La ceremonia la presidió el actual titular de la entidad, Dr. Enrique Soffietti, y se hizo entrega de un reconocimiento a profesionales que han dejado una huella en la historia de la institución ante un auditorio en el que se encontraban el intendente de la ciudad, Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo, el diputado provincial, Omar Martínez, concejales, abogados, camaristas, jueces, fiscales, ex presidentes del Colegio y representantes de diferentes entidades de la ciudad, entre otros.

Entre los agasajados de ayer, estuvieron Alberto Marcucci, Carlos Cordero, Ricardo Tettamanti, Rodolfo Zehnder, Javier García, Emilio Bruno y Mariel Tschieder, la única mujer que ejerció la presidencial del Colegio en estos 30 años de vida institucional -todos participaron de un video institucional proyectado durante el acto, en el que también habló el propio Soffietti-. También se recordó la figura del primer presidente, Alberto Domenella, ya fallecido.

Tras la entrega de reconocimientos, Soffietti rescató la importancia de la profesión y en especial de un espíritu de cooperación y de comunidad que sostiene como pilares la gestión institucional del Colegio.

Como invitado estuvo presente el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Ricardo Lorenzetti, quién dirigió alguna palabras.

Lo más importante fue sin duda recordar y homenajear a los ex presidentes y a quienes hoy dirigen los destinos de la institución, entidad que nos tiene que llenar de orgullo a todos los Rafaelinos. !! SALUD COLEGIO DE ABOGADOS DE RAFAELA!!