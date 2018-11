Sergio Massa: "Sólo la venta de trabajo argentino nos va a permitir crecer y no pedir más plata prestada"

Sergio Massa visitó una empresa de fabricación y comercialización de bolsas de papel con más de 50 años de presencia en el mercado. Allí, señaló: "Tenemos que invitar a cada trabajador, empleado, emprendedor, a construir una alternativa que los tenga en cuenta, porque este Gobierno lamentablemente solo mira lo que dicen los fondos de inversión en Nueva York, y no lo que pasa en la Argentina".

"Vinimos a hablar con Roberto, el dueño de esta casa, para ponernos en contacto con los trabajadores, como lo hacemos cada semana, y también para acompañar a aquellos que no se resignan frente a un gobierno que no reconoce la existencia de la Industria. PyMEs como estas, a pesar de una inflación del 50% y de una tasa de interés del 70% en los Bancos, no se resignan y siguen generando empleo", remarcó Massa quien destacó la potencialidad del Parque Industrial La Cantábrica: "En los años 50 supo ser la siderúrgica más grande de Sudamérica, llegando a superar los 6 mil empleados, y que hoy cuenta con más de 35 empresas".

Por otro lado, Massa explicó las principales dificultades que afrontan las PyMEs: "Esto arrancó como un sueño y hoy son el mayor fabricante de bolsas en todo Latinoamérica. Pero hoy están a la mitad de su capacidad de producción porque esta caído el consumo del mercado interno, porque la gente no tiene plata, porque hay mucha presión impositiva, porque exportaba a Chile pero le pusieron retenciones, le bajaron el tipo de cambio, le aumentaron los impuestos entonces ya no puede exportar".

El líder del Frente Renovador se refirió a la propuesta de su equipo de suspender embargos y suspensiones de AFIP durante 180 días: "El Estado no puede agarrarte del cogote en un momento en que tus clientes te dejan de pagar porque tan cayendo en convocatoria". También manifestó: "Solo el trabajo nos va a sacar de la pobreza. Solo la venta de trabajo argentino nos va a permitir crecer y no pedirle más plata prestada a fondos de inversión porque la deuda de hoy es el problema de mañana".

"El gobierno mira los resultados de Wall Street y no lo que le pasa al hombre de carne y hueso. Argentina ya vivió esto con la desindustrialización, por la caída de la convertibilidad y ahora estamos repitiendo la historia", añadió el dirigente.

Y continuó: "Macri tiene el apoyo de los especuladores financieros. Pero no tiene el apoyo de los trabajadores, las PyMEs y los que generan trabajo y pagan impuestos. Ese es su fracaso y por eso su camino es equivocado".



Ante la consulta sobre el futuro del país de cara a las próximas elecciones, expresó: "Yo no sé en qué lugar estaré, pero sé a dónde quiero ir: quiero otro Gobierno porque el dolor que está causando el actual es insoportable y la gente no puede más".

"Tenemos que cambiar el rumbo de la Argentina con un modelo de desarrollo que ponga al trabajo y la producción en el centro de la toma de decisiones del gobierno. La alternativa la construimos con peronistas, radicales, socialistas, gente que no participa de la política, con todos los que entiendan que educación, seguridad y trabajo son los valores más importantes de la Argentina", concluyó.

Con información de www.infobae.com