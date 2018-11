Melconian marcó errores de Macri y predijo un posible "círculo virtuoso" a partir de la nueva política económica

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian volvió a marcar "errores" de la administración de Mauricio Macri y anticipó un "círculo virtuoso" a partir de la nueva política monetaria.

Al ser consultado sobre si la corrida cambiaria del 2018 ya terminó o todavía habría que esperar nuevos saltos en el dólar, Melconian en declaraciones radiales no se animó a dar un veredicto: "No lo sé, no lo sigo. Podría entrar en cuestiones muy puntuales. Las Leliq tienen que barrer a cero la base monetaria, bajo una característica mensual y no diaria".

El especialista destacó las tres semanas de dólar estable, entre $35 y $40. "El Fondo Monetario nos presta dólar cuando el Tesoro necesita pesos, no está definido en la letra chica del acuerdo dónde, cómo y cuándo eso se va a vender. La consecuencia del modesto programa de 12 o 14 meses es cierta estabilidad del tipo de cambio, que en la locura del día a día, puede durar algunas semanas", indicó.

En ese marco, ubicó las tres semanas de tranquilidad.

Respecto al plan del Fondo, afirmó: "Son programitas hechos de manera tal que buscan eso. Entre comillas tiene un círculo virtuoso: el tipo de cambio encuentra el piso, el Banco Central compra dólares y emite pesos, si la genuinidad de esa emisión baja la tasa de interés, si la inflación por h o por v acompaña, si la meta fiscal se empieza a cumplir, si baja el riesgo país y se va diluyendo la recesión...", argumentó.

"Hay que recordar que los programas del Fondo son acuerdos inventados hace 50 años de carácter mecanicistas, que por más que se agreguen palabras, están hechos hace años y tienen círculos virtuosos. Muchas veces son complicados. Si me preguntan si existe la posibilidad de estabilidad cambiaria, creo que sí. Habrá que ver todo el recorrido", sostuvo en diálogo con Radio con Vos, en el programa de Ernesto Tenembaum.

Melconian aseguró que el mercado cambiario estuvo "mucho tiempo muy demandado por dolarización de la gente", con un tipo de cambio apreciado y las cuentas de turismo muy negativas.

"Toda esa demanda, de entre u$s 2.500 millones y u$s 3.000 millones por mes era compensado con ingreso de capitales, que en algunos casos lo denominan especulativos, pero no por comercio exterior", describió. Y explicó que con la brusca devaluación eso se empezó a corregir.

A pesar de ello, Melconián no quiso arriesgar un resultado. No sabe "si se va a estabilizar la cuestión cambiaria", pero deslizó un futuro prominente.

"Si hago déficit fiscal cero, base monetaria cero y cierro la canilla, con una tasa picante. Si los bolsillos embuchados empiezan a aflojar un poquito, si el turismo es más para el lado argentino que el exterior, y si empieza de a poquito la exportación, se puede ir a un mercado de cambios donde aflojó la demanda y se hizo más genuina la oferta por comercio exterior, y ya no es el vendaval que había antes", indicó, aunque remarcó que algún "hot money se puede tirar una cañita" y que la dolarización de portfolios seguirá.

En esta línea, sostuvo que aún falta mucho apra sacar conclusiones. Y las metas que planteó el FMI son severas: "Cero intervención, cero expansión monetaria y cero déficit fiscal lo hace un partido chivo. Van 10 del primer tiempo y esto dura 90 minutos. Arrancó con estabilidad por tres semanas, pero el lunes puede pasar otra cosa", señaló.

A la hora de contemplar las consecuencias que el plan recetado por el Fondo puede dejar, advirtió: "Tampoco es un programa de crecimiento y desarrollo". Esa "no es la tarea para la cual fue convocado", dijo.

Por ese motivo, subrayó que el ganador de las próximas elecciones presidenciales deberá "revalidar" el acuerdo. "No hay que mezclar las variables macroeconómicas que queremos estabilizar con el nivel de actividad. El acuerdo está hecho para dar una señal política, con la menor consecuencia posible, reemplazando lo que no se quiso hacer de entrada y blanqueando la herencia recibida en 2015", afirmó.

En ese orden, descartó un repunte de la actividad en el corto plazo o un mejoramiento de las condiciones económicas. "Todo junto no va a venir y no lo espero. No voy a decir que fracasó porque no fue diseñado para eso".

Respecto de lo que había, sostuvo que "casi no queda nada, salvo el tipo de cambio flotante. La estrategia de 'no hay nada enfrente y gano caminado' (las elecciones) se complicó y viene un partido más chivo", alardeó con su habitual tono futbolero.

A pesar de haber aplicado una política económica errada, el economista defendió a Mauricio Macri al sostener que "los $s 57.000 millones, de los cuales u$s 40.000 millones entran en nueve meses y ya entraron sin someterse a examen u$s 20.000 millones demuestran un espaldarazo político fenomenal para este presidente. No pongamos arriba de la mesa solamente el ajuste y la entrega de la política macroeconómica", remarcó. "Este Presidente negoció un programa de 20.000 millones contra nada y de 40.000 millones en nueve meses", agregó.

Por otra parte, aseveró que "no es cierto" que todos los indicadores económicos están peor que en el kirchnerismo, como le resaltó el entrevistador. Entre esas variables se había mencionado la inflación, la pobreza, la deuda, etc.

"Antes como no se pagaba, no había mercado. Cuando Cambiemos arrancó el propio presidente dijo que cometió dos errores: no hizo público lo que recibió y doy fe que fue así, porque era el que más le hinchaba las pelotas para que blanquee esto, que ni siquiera había explotado. Y el segundo error fue errar el programa económico. Así, no podes tener los resultados, pero decir que estamos peor, no lo acepto", enfatizó.

Durante la entrevista radial, Melconián se diferenció de Alfonso Prat Gay: "Proponíamos una liberación del tipo de cambio diferente para no caer en lo que caímos. Pero Macri tenía quien le decía cómo hacer", dijo.

"La lluvia de dólares y bajar la inflación a un dígito en un año parecía Papa Noel. Recibimos el cepo, default de la deuda, la electricidad a 14 centavos cada 100. Tengo un cuadro que muestra el peor gobierno de 2012 a 2015 y da palo y palo con el de Macri. Fue un bodoque y se está arreglando, la gente no tiene por qué saberlo", analizó. Sobre la herencia recibida, dijo que no se corrige en una administración lo que dejaron y pidió otro mandato del actual Gobierno.

Por último, reiteró que si Macri se presenta por la reelección en octubre de 2019 lo volvería a votar, pese a todas las dificultades actuales.

"Sí, voto a Macri. No es una cuestión fundamentalista. No soy afiliado ni del PRO, ni macrista de la primera hora, ni vengo de orígenes parecidos a los del presidente y su grupo de amigos. Tengo vocación por ayudar a la Argentina. Soy un ciudadano que en 1983 votó a Alfonsín. Tengo el alma más peronista que radical, pero Alfonsín era el líder de la civilidad. Desde el 10 de diciembre de 2015 a Macri las circunstancias históricas lo pusieron ahí. Era el tipo adecuado, para el momento adecuado", concluyó.

Con información de www.iprofesional.com