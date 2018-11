Sergio Massa: “Hay que hacer todo lo necesario para que el año que viene haya un nuevo gobierno”

Enfocado en conformar un frente alternativo para competir en las próximas elecciones presidenciales, Sergio Massa volvió a criticar con dureza la gestión de Cambiemos y comparó a Mauricio Macri con Domingo Cavallo por su "insensibilidad".

"Creo que hay que hacer todo lo necesario para que el año que viene haya un nuevo gobierno. No sé si el mandato de Macri es peor que el de Cristina Kirchner, pero es bastante claro lo que viene pasando estos últimos tres años, donde todos los días hay ciudadanos que pierden un derecho más", analizó Massa, quien asegura que los índices crecientes de desempleo, pobreza e inflación "son consecuencia del modelo del PRO".

"Cambiemos impulsa un modelo que no cree en el Estado, un modelo insensible, que cree en la frialdad de los números pero no tiene contacto con la realidad. No compararía a Macri con Carlos Menem porque Menem tenía un costado sensible. Al presidente lo veo más parecido a Domingo Cavallo", se despachó el ex Jefe de Gabinete.

Massa remarcó que sigue dispuesto a ceder el liderazgo de la coalición sobre la que está trabajando, e incluso piensa en la posibilidad de no ocupar cargos públicos a futuro. "Hoy no soy nada y sigo haciendo política, y esto me permite mirar la realidad desde otro lugar. Tengo mi convicción y pongo por delante a mi país. Los nombres propios los vamos a pensar al final, ahora priorizamos definir qué políticas de estado y qué proyecto de desarrollo queremos implementar".

Además de las críticas al actual presidente, a quien también castigó por sus desubicadas acotaciones de cara a la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors ("con 50 puntos de inflación y tantos muertos por inseguridad el presidente debería estar pensando en otra cosa y no en decirle culón a Gallardo"), el ex intendente de Tigre evaluó la tarea de María Eugenia Vidal en la Provincia.

"Vidal le pone ganas, pero a su equipo le falta. Tiene algunos ministros buenos y muchos otros a los que no se les conoce la cara. Las escuelas siguen mal, los hospitales siguen mal, y el año que viene el margen de obras para la Provincia es cero", cerró.

Con información de www.clarin.com