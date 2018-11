Farias: “Las fuerzas federales las tiene que financiar la Nación, es muy poco serio el planteo de Corral”

El primero en expresarse fue el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farias, quien sostuvo que “Corral debería ser mucho más prudente con un tema tan sensible como la seguridad y ser más cuidadoso en la forma en que trata la importantísima deuda que la Nación tiene con la Provincia porque es muy poco seria la forma en la que lo está planteando”. Además, agregó que “una deuda de semejante valor e importancia no puede diluirse en gastos corrientes”.

“En un momento en el que se están destinando fuerzas federales a distintos lugares del país, fundamentalmente al conurbano bonaerense, y solamente lo está pagando la Nación, no está bien que se plantee la idea de que Santa Fe tenga que pagar fuerzas federales con recursos propios como sucedió en otras épocas. No contribuye en nada plantear las cosas de esta manera, generar una expectativa en la gente con propuestas que son irrealizables incluso hasta legalmente”, remarcó Farías.

Asimismo, el ministro provincial se mostró sorprendido por el hecho de que Corral realice este planteo “y no haga ninguna reflexión o autocrítica de haber generado una enorme expectativa por la especie de aeropuerto en la Isla Verdú, algo que siempre pareció tirado de los pelos, y ahora está confirmado que es absolutamente inviable desde lo técnico y desde lo económico dicho por autoridades nacionales”. “En aquel momento hasta el Presidente de la Nación se había referido a ello, que era un proyecto bárbaro y que había que impulsarlo. Bueno, espero que utilicen la misma decisión para invertir fondos en el aeropuerto de Santa Fe, ya que el único que ha invertido allí es el gobierno provincial con más de 250 millones de pesos”, cerró.

Por su parte, el ministro de economía, Gonzalo Saglione, destacó que “la propuesta de Corral marca la clara diferencia entre quienes durante estos años representamos y defendemos los intereses de la Provincia frente a los del Gobierno nacional y quienes actúan en la provincia como representante de los intereses del gobierno nacional en desmedro de los intereses provinciales”.

“La aplicación de estos recursos a tal finalidad, supondría que mientras en el resto del país la seguridad federal corre bajo el presupuesto del Gobierno nacional en la Provincia de Santa Fe debiéramos hacernos cargos los propios santafesinos con recursos que constitucionalmente nos pertenecen de un gasto que corresponde que sea abordado por el Gobierno nacional”, disparó Saglione.

De igual forma, el funcionario provincial resaltó que “el planteo supone un impacto claramente negativo sobre la economía santafesina por varias razones”. En primer lugar, aclaró que “Corral desconoce la existencia de una ley provincial sancionada días después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional que define que todos los recursos que sean recibidos en el marco de ese fallo deben ser utilizados para la ejecución de gastos de capital, es decir, para la realización de obra pública”.

“Un segundo elemento tiene que ver con el anuncio realizado ayer sobre la puesta en marcha de una obra de un proyecto de pavimentación que involucra a los 363 municipios y comunas. Obras que precisamente se pueden ejecutar a partir de que el Gobierno provincial adelanta a los municipios y comunas los fondos que a cada uno de ellos les corresponde por la deuda que Nación mantiene a partir de los fallos de la Corte”, subrayó Saglione.

Por su parte, el Fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, aseguró que “las fuerzas federales, ya sea la policía federal, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria o la gendarmería tienen la función encomendada por la ley de prevenir e Investigar los delitos federales dentro de su propia competencia y en el ámbito de todo el país”, por lo que no dudó en afirmar que “esas son funciones que se articulan dentro de la política de seguridad dispuesta por el poder ejecutivo nacional y no según el mejor postor que pueda pagar o no por el servicio como se vino a plantear”.

“Si en un momento determinado o por alguna circunstancia especial se produce un recrudecimiento de los delitos federales en una zona del país es obligación de la administración nacional disponer que las fuerzas federales se ocupen de la cuestión y no exigir un pago extra por lo que es la función específica las mismas”, detalló Saccone.

Por último, el Fiscal de Estado provincial señaló que “los contribuyentes santafesinos ya aportan cuantiosamente al tesoro de la Nación para la provisión de servicios federales por lo que no tiene sentido pagar por los mismos dos veces y menos con una deuda que la Nación contrajo por no aportarle a Santa Fe lo que la ley le obligaba”.

Fuente: Agenciafe