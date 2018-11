En alimentos, la inflación llega al 60%

Los precios de los productos de la Canasta Básica de Alimentos subieron en octubre 5,82%, según el relevamiento mensual del Indice Barrial de Precios en el conurbano bonaerensede.



De esta manera, una familia de dos adultos y dos niños pequeños requería en septiembre $8938,49 para cubrir sus necesidades alimenticias de todo el mes, y en octubre $9459.06 para solventar los mismos gastos.



Hace solo 10 meses, podía hacerlo con $6144,70. Con lo que el incremento que tiene a octubre es de 53,93% y si se mide respecto al mismo mes de 2017 asciende a 57,45%.



Según el informe, en octubre el rubro de verduras y frutas encabezó los incrementos con 12,50%, los productos de almacén crecieron 3,20%, mientras que las carnes subieron 9,93%.



En tanto, a lo largo de 2018 la harina de trigo lideró los aumentos (150%), los huevos y las papas siguieron la escalada con un 100%.



La suba de precios en general no cede, sobre todo en el rubro alimentos, en un contexto que además es recesivo, con descenso de la actividad industrial, del consumo interno y del empleo.



En este marco, el ajuste de los presupuestos especialmente en los hogares de menores ingresos, continúa un proceso que no se detiene, mientras el gobierno reafirma su orientación económica bajo el lema "estamos haciendo lo que hay que hacer", un discurso que, según publica el informe, "no augura ninguna perspectiva de mejora para la mayoría de las familias, que viven situaciones cada vez mas difíciles y complicadas".



