El escándalo por la foto de la mamá de Luis Miguel que Aracely Arámbula puso en un altar de los muertos

El 2 de noviembre es un día clave para México. Es el popular festejo por el día de los muertos, donde recuerdan a sus seres queridos que fallecieron. Para homenajearlos, los mexicanos hacen una suerte de altar con las fotos de sus familiares y amigos que ya no están con ellos junto a sus comida y objetos favoritos.



Este año, la fiesta se vio eclipsada por una gran polémica. Aracely Arámbula, la ex y madre de 2 de los hijos de Luis Miguel, compartió en sus redes un vídeo donde mostraba su “altar de los muertos”. En él se pueden ver varias fotos sobre una mesa con un mantel de colores brillantes. Sin embargo, muchos usuarios notaron algo que los sorprendió. Una de las imágenes era de Marcela Basteri, la madre del cantante que desapareció en 1986.

Fue un gran shock para los fans de Luis Miguel, porque el Rey Sol nunca confirmó la muerte de su madre. Es uno de los episodios más oscuros que vivió en su vida que aún no pudo superar. El hecho de una persona tan cercana a su ambiente comparta esta imagen fue muy fuerte.

Ante las críticas que recibió, Aracely Arámbula mostró su gran descontento y afirmó que ella no había puesto esa foto en el altar. Además, ella quiso dejar en claro que esto no fue su manera de confirmar la muerte de Marcela Basteri.

“Tengo mucho amor, es la abuela de mis hijos, y siempre vamos a tener un recuerdo hermoso. Su foto siempre está todos los días en mi casa y con mis hijos. No quiere decir que solamente ese día, siempre está, porque deseamos que esté bien. Deseamos que esté viva, pero la verdad es que estamos recordándola todos los días. No fue por ese día nada más”, declaró la ex de Luis Miguel.