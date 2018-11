El cruel relato de Vicky Xipolitakis sobre la anorexia: “Era un cadáver caminando”

El lunes por la madrugada sorprendió en Instagram la confesión que hizo Candelaria Tinellli, a poco de cumplir 28 años. La it girl contó parte de su historia. Desde su adolescencia hasta hace un año, la segunda hija de Marcelo Tinelli padeció bulimia y anorexia. En el mismo posteo, Cande agradeció el apoyo de su papá y de su hermana Micaela. Además, compartió imágenes de esa semana nefasta de su vida.

Tras su declaración, varias famosas se animaron a contar su experiencia, entre ellas, Vicky Xipolitakis. A un mes y medio de dar a luz a su primer hijo, Salvador Uriel, visitó Incorrectas y se animó a responder todas las preguntas de Moria Casán.

En una entrevista íntima, la conductora le preguntó: “A vos que pasaste por la anorexia, ¿cómo fue tu etapa anoréxica? Que tomabas solamente agua, contanos eso…”, le preguntó la conductora. “Sí, fue la única etapa que se me borró la sonrisa de la cara”, afirmó Vicky Xipolitakis sobre la enfermedad que le quitó su felicidad desde la adolescencia.

“Contame una cosa, ¿cómo fue lo que te agarró que decís hoy no como? ¿Qué fue, una imagen deformada que te devolvía el espejo?, ¿qué te pasó ahí?”, repreguntó Moria. “Me veía que estaba normal, y hoy veo una foto y era un cadáver caminando. Se te mete como un mal adentro del cuerpo, como un monstruo”, explicó la vedette.

“¿Y cuál pensás que fue el disparador?”, consultó la conductora. “Me quería empezar a cuidar, si todas hacían dieta, yo quería hacer más, quería llamar la atención de algún punto, casi me muero, pierdo la vida”, contó una de las mellizas griegas mientras agregó que, a los pocos meses, logró salir adelante gracias al “amor de mi familia, lo más grande que tengo”.

¿Cómo fueron tus primeros síntomas, qué te agarró?”, le preguntó La One. “¿Qué me agarró? Que quería empezar a ponerme linda y terminé horrible, porque es todo de la cabeza. Linda es si comés bien, saludable”, dijo Vicky Xipolitakis y desarrolló: “Tomaba seis litros de agua por día, iba al colegio en vez de con la mochila iba con dos bolsas de agua mineral, y dos pavas a la noche también tomaba. Nada, me servían la comida y cuando alguien se iba agarraba una bolsa y la escondía en el freezer, para que piensen que era la comida de los perritos que le regalaban después a la chica que limpiaba, y no comía nada. Y así pasé unos meses y nadie me quería atender porque no tenía grasa en el cuerpo”.

“En ALUBA no me quisieron atender porque no tenía grasa corporal, me midieron, no se quisieron hacer cargo, no sé, fui con mis papás. Nunca me lo voy a olvidar, llegué a pesar 35 kilos. Era un hueso caminando, me acuerdo de estar tirada en la cama, que no podía agarrar la ropa del placard, me tiraba y no la podía agarrar porque no tenía fuerza”, describió la vedette.

“A mi mamá la escuché llorando y me dije ¿yo voy a estar haciendo sufrir a mi familia?, y empecé a comer despacito y dije no pasa nada, estoy divina, y empecé a recuperar la felicidad, la vida”, contó sobre el momento en que reflexionó y empezó a recuperarse.

“Al final me daban push porque la menstruación se me había cortado unos tres meses. Fue una época fea, no fue nada linda, y gracias a Dios fue muy rápido por mi familia, que estuvo encima y no pude permitir que mi familia, lo que más amo, hacerla sufrir. No era nada, era un cadáver caminando, no tenía vida, fue el único proceso de tristeza en mi vida”, cerró Vicky Xipolitakis.