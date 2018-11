Mirá por qué se pelearon ahora Mica Viciconte y Laurita Fernández

Las peleas entre Mica Viciconte y Laurita Fernándezcomienzan a ser un clásico. Anoche, las chicas volvieron a cruzarse por un supuesto plagio de una coreografía de la novia de Cubero.

El miércoles pasado, en Los especialistas del show, acusaron a Mica Viciconte y su equipo, de haber copiado su performance, de la edición norteamericana del certamen.

Pero anoche, como nadie quiso hacerse cargo, la participante apuntó contra la novia de Nico Cabré. "Yo no fui pero a mí no me molesta que se inspiren en otras coreografías", se defendió Laurita.

Lo cierto es que en medio de la discusión, Polino mostró el contenido de la denuncia.