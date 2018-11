La construcción cayó un 4,2%, otro indicativo de la incapacidad del gobierno

ECONOMÍA Por David FRENKEL. Especial para R24N

Todos los indicativos en esta gestión son negativos, la explicación no es para nada rebuscada, es la consecuencia de la incapacidad para goberbar de un gobierno que no supo, no sabe y difícilmente sepa como llevar adelante el destino de los Argentinos