¿Y si la oposición de Rafaela se saca la modorra?

El Triunfo fue arrollador, las promesas fueron muchas, las esperanzas también. En Diciembre se va a cumplir un año de la asunción de los nuevos concejales en el Concejo Municipal, asunción que permitió tener mayoría absoluta y por ende poder hacer lo que antes no se podía.

Parecía en un principio que se iban a "comer los chicos crudos", pero nada de ello pasó.

Rafaela sigue sin un Tribunal de Cuentas Municipal que realmente controle al ejecutivo de manera seria y con objetividad.

Hasta el cansancio dijimos que es ridículo que el Intendente se auto controle con un organismo armado a medida y con funcionarios que en última instancia son empleados de él, en una palabra, los empleados están controlando al jefe, un verdadero desatino que no lleva luz a nada y todo sigue turbio.

La auditoria de la obra pública es otra cuestión que esta en veremos, Viotti insinuó algo, pero luego se desinfló y los rafaelinos no podemos tener la tranquilidad que las cosas se hicieron bien o castigar a quienes la hicieron mal.

Balas de fogueo, mucho ruido y pocas nueces o puro humo, como a usted mas le guste. La oposición tiene la posibilidad de hacer cosas importantes y por ahora no demostró estar a la altura de las circunstancias. Una verdadera lastima, las oportunidades se dan habitualmente una vez en la vida.

La gran duda es si la oposición, no sabe, no puede o no quiere.

El año que viene hay nuevamente lecciones, nos preguntamos que van a prometer ahora si aun no se cumplió casi nada de lo prometido el año pasado