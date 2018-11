La reacción de Oscar Ruggeri cuando su hija Cande le dijo que Grego Rossello era "su chico"

El ex futbolista fue víctima de una cámara oculta pensada por su hija Candela y en complicidad con su compañero de Espn Redes.

Chapado bien a la antigua, Oscar Ruggeri no quiere saber nada con la idea de que su hija Candela le presente un novio. Si bien Cale ya tuvo algunos romances públicos, el ex futbolista de la Selección Argentina de Fútbol es muy celoso.



Tal es así que cuando bailaron juntos en el programa de Marcelo Tinelli, el conductor intentó convencerlo de que su hija podía iniciar un romance con algún actor y Ruggeri no quería saber nada al respecto.

Ahora, Ruggeri fue víctima de una cámara oculta que le hizo su hija junto a su compañero de trabajo en Espn Redes, Grego Rossello.



Parece que ambos se subieron al vehículo de la joven, lo pasaron a buscar a Oscar y cuando éste subió Cale le dijo "es mi chico".



La cara que puso Oscar no tiene desperdicio y más celoso se puso cuando llegaron al peaje y el muchacho no atinó ni a sacar la billetera.