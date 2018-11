Máximo Kirchner adelantó cómo será parte de la estrategia de campaña y criticó a Mauricio Macri por el Superclásico

Con cuestionamientos al gobierno de Cambiemos, el diputado Máximo Kirchner cerró el II Encuentro Federal de Derechos Humanos realizado este viernes en la ex ESMA. "¿En qué te mejoró la calidad de vida este gobierno? ¿Qué derecho te dio? ¿Qué te cumplió mínimamente de lo que vos esperabas? Absolutamente nada. Esto es lo que tenemos que salir a preguntar", sostuvo.

El legislador del Frente para la Victoria aprovechó la polémica en torno a la final entre Boca y River por la Copa Libertadores para criticar al presidente Mauricio Macri. "Uno no espera que un presidente un día se levante y diga: 'Hoy me levanté pensando que los visitantes tienen que ir a una cancha de fútbol'. Uno espera que diga: 'Hoy me levanté pensando que tengo que abrir los hospitales que están listos para inaugurar en la provincia de Buenos Aires'. ¿Miren si tuviéramos un presidente así?", indicó.

También se refirió a las promesas incumplidas de campaña. "¿Cuántos trabajadores argentinos votaron a Macri porque les había prometido eliminar el impuesto a las ganancias? Hoy ese impuesto lo pagan el doble que el 10 de diciembre de 2015. Además sube la desocupación, empeora la calidad del trabajo, se presiona a la Justicia laboral, las indemnizaciones ahora van a pagar ganancias y detrás de todo eso el miedo a perder el trabajo y lo que va a pasar con vos", advirtió.

Hubo, además, un chicana sobre la famosa frase del ex ministro de Hacienda, Prat Gay, sobre la comparación con el primer tarifazo. "Tengamos en cuenta que empezó con dos pizzas. Yo quiero a ese ministro que venga a explicar hoy la economía. ¿Se puede ser tan caradura?", planteó.



"Imagínense el cinismo del gobierno que habla de la Cuarta Revolución Industrial, los cambios en el tipo de trabajos, y no sólo no prepara a su sociedad para este cambio sino además les saca a los chicos las computadoras", concluyó.

Además de Máximo Kirchner, del encuentro participaron la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, el ex titular de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, el hermano Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, y el diputado nacional y nieto restituido Horacio Pietragalla.

