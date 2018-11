ÚLTIMA ENCUESTA DA GANADORA A CRISTINA Y AHORA EN BALOTAJE CON MACRI

La consultora Reyes-Filadoro especializada en investigaciones de mercado, desarrollo estratégico y diseño integral de campañas de comunicación, presentó su última encuesta a nivel nacional donde da como ganadora en los comicios de 2019 a Cristina Fernández. El sondeo está en línea con los resultados a los que arribó la firma Circuitos en provincia de Buenos Aires y que reflejó este miércoles (31/10) Urgente24.

Reyes-Filadoro está dirigida por la politóloga Florencia Filadoro y el licenciado en periodismo Hernán Reyes, ambos con amplia experiencia en campañas políticas y comunicación de empresas en América Latina, Reino Unido y Estados Unidos, según indican en su presentación.

Registrarme a las Alertas de Urgente24.

Las principales conclusiones del trabajo, que abarcó también las preocupaciones de los argentinos y otras preguntas, además de las electorales, fueron las siguientes:



- Para el 38% de los argentinos, la inflación es el principal problema que enfrenta el país, seguido por el desempleo (19%) y la corrupción (17%).

- El 58% de los consultados califica la situación económica de su hogar como mala o muy mala. La situación económica es más grave entre las personas económicamente activas que tienen entre 30 y 49 años (69%).

- Más de la mitad de los argentinos (54%) reconoce que no llega a fin de mes. En el Gran Buenos Aires esos datos se agravan ya que el 63% de la población expresa que no alcanza a cubrir los gastos de su hogar luego de 30 días. La situación se torna más delicada ya que el 75% de los que no llegan a fin de mes tampoco cuentan con familiares o amigos para responder a una emergencia económica.

- Casi siete de cada diez argentinos creen que la economía va a estar igual de mal o peor de acá a un año.

- El pesimismo llega al 80% entre los más jóvenes y quienes viven en GBA.

- El 58% de los consultados considera que el gobierno de Mauricio Macries el principal responsable de la crisis económica que atraviesa el país, comparado con el 35% de la población que responsabiliza a Cristina Kirchner. Quienes más responsabilizan al actual gobierno son las personas que tienen entre 30 y 49 años (65%), viven en GBA (70%) y están atravesando una muy mala situación económica (91%).

- El 42% de las personas que votaron a Macri en 2015 creen que las medidas de ajuste implementadas por el gobierno son parte del problema (no de la solución).

- Cristina -considerada como la principal figura opositora por el 60% de los encuestados- lidera el ranking de intención de voto a presidente con el 34%, seguida por Mauricio Macri con el 28% y Sergio Massa con 9%.

- Por último, en un escenario de balotaje, entre Macri y Cristina, la ex presidenta se impondría con el 46% sobre Mauricio Macri que obtendría el 37%.

Urgente24