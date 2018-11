Consultorio de sexo

Tomar una terapia de pareja cuando las cosas no andan bien, en especial en la cama, es algo muy maduro, más si de verdad amamos a nuestro compañero y deseamos volver a sentirnos en una luna de miel.

Tomar una terapia de pareja cuando las cosas no andan bien, en especial en la cama, es algo muy maduro, más si de verdad amamos a nuestro compañero y deseamos volver a sentirnos en una luna de miel.

Aunque todos somos excepcionalmente diferentes, tanto a lo individual como a lo grupal, los conflictos entre parejas suelen ser básicamente los mismos, y lamentablemente están ligados – en su mayoría – al sexo, eso que paradójicamente disfrutábamos libremente antes de convivir.

Miedos, inseguridades y conflictos más serios como la infidelidad, son algunos de los problemas que afecta la intimidad entre sábanas. Sí, sabemos que está mal llenarse de este tipo de tabúes, pero lo hacemos.

Por suerte, existen los sexólogos, estos terapeutas que nos guían a volver a reencontrarnos con nuestra pareja, e incluso con nosotros mismos en planos carnales.

Y es que aunque parezca mentira, la pregunta más recurrente ante un problema sexual con la pareja son las ligadas a la normalidad.

Cyndi Darnell, terapeuta sexual en Nueva York, asegura que esto se debe a que no vemos, del todo, el sexo como algo normal, simple y sencillamente porque el sexo no se enseña.

“La mayoría de nosotros aprendimos lo que sabemos de nuestros amigos y de la cultura pop y cuando tenemos dudas no sabemos a quién preguntar" señaló, según El Confidencial. "Si alguna vez te has preguntado por tu biología (el tamaño, el olor, la forma...) o el tipo de actividades que disfrutas, no te preocupes que alguien se lo habrá preguntado antes".

¿Soy normal?

Para ella, la respuesta está clara: "Existe una gama de intereses o comportamientos sexuales que no importa lo extraños que sean. Son normales siempre y cuando sean consesuados por ambas partes y produzcan placer".

¿Cómo recuperar el deseo sexual?

En este agitado mundo que nos tocó vivir, dominado por el patriarcado, uno de los errores más recurrentes en el que caemos es asociar sexo con penetración.

Entendamos que como lo hace nuestro estado de ánimo, nuestro líbido también varía, cuando se encuentra baja, mantener relaciones sexuales es lo último que nos apetece.

Sin embargo, según los sexólogos, para recuperar el deseo y no frustrar la relación, podemos realizar otros actos que también producen placer (acariciar el cabello, tocar la espalda...), la excitación puede llevar al deseo y no al revés. Y también al orgasmo.

¿El ‘sexting’ es engaño?

Para quienes no saben, el ‘sexting’ es el anglicismo que usamos para denominar el envío de mensajes sexuales por móvil. Y es algo que, a día de hoy, nos afecta a prácticamente todos.

Un estudio de Pew Research Center hecho con adolescentes señaló que el 87% de los jóvenes duermen con su teléfono. Y es que flirtear fuera de tu relación no es algo nuevo, ahora además tenemos muchas maneras innovadoras de hacerlo.

Las personas que guardan este tipo de secretos, en los que los límites se encuentran un poco difusos, sienten una enorme vergüenza, y por ello la terapeuta matrimonial Sara Stanizai aconseja contarselo a tu pareja para tener la oportunidad de ser más abierto y conectarse con ella.

¿Soy aburrido en la cama?

Hay que tener muy claro que el sexo que vemos en las películas pornográficas no es real. Son ficciones pensadas y producidas para mostrar escenas imposibles de ejecutar en la vida real – y menos mal, porque quién puede soportar dos horas de penetración continuas -.

Comparar el sexo real con el XXX puede llevar a frustraciones y a la formación de expectativas poco realistas de sus relacione. Por ello, los sexólogos recuerdan que "lo que ves en las películas no es lo normal y no debes compararte nunca".

¿Puedo curar a mi pareja?

La frustración también puede llegar a la vida de una pareja cuando no se corresponde el deseo sexual entre ellos, situación de las más comunes que existe.

Muchas personas acuden a terapia para intentar "aumentar" la líbido de sus parejas, pero lo que necesitan esas personas, señala Dori Gatter, especialmente en el caso de las mujeres, es sentirse apreciadas y amadas. Cuando aprendes esto es cuando la relación comienza a fluir.

¿Con cuánta recurrencia?

Otro de los temas históricos. También relacionado con la necesidad de la “normalidad”, pero que en realidad esconde un trasfondo, pero muy sencillo de comprender.

Los hombres necesitan tener sexo para sentirse amados y apreciados. Con las mujeres sucede al revés,tienen sexo cuando se sienten amadas y apreciadas. Por ello es un tema frecuente en las relaciones de pareja.

¿Por qué se me baja?



David F. Khalili, terapeuta en Oakland, California, asegura que los problemas de erección, especialmente en hombres jóvenes, tienen que ver más con ansiedad que con problemas físicos. Situación similar en mujeres con dificultades para alcanzar el orgasmo.

Ya sea por vergüenza, baja autoestima o traumas sexuales, lo fundamental es centrarse en la ansiedad sexual en terapia para poder afrontarlo.

¿Repercutirá la infidelidad a la relación?

Es un tema espinoso. Según Piper S. Grant es una de las cuestiones que más se escuchan en sus terapias.

Sin embargo, para la especialista es posible crear un clima de confianza luego de un engaño.

"He sido testigo de que las personas se vuelven más honestas y fuertes tras una infidelidad, además están más conectadas con su propia vulnerabilidad y crean intimidad".

Urgente24