Macri, es sólo fútbol, la desocupación y el hambre siguen creciendo

Pareciera que los problemas del país pasan por un partido de fútbol. El Presidente apela al público visitante para mostrar eficiencia y determinación, mientras tanto sube el desempleo y el hambre en Argentina.

Mauricio Macri confirmó este viernes que los Superclásicos de la final de la Copa Libertadores 2018 se jugarán con público visitante.



El Presidente lo hizo este viernes por la mañana durante una entrevista con Radio La Red, luego de que manifestara su deseo al respecto vía Twitter durante la madrugada.

“Mañana (Martín) Ocampo y (Patricia) Bullrich van a anunciar cómo se va a organizar la primer final del 10 de noviembre”, dijo Macri hacia el final de la nota, ratificando que su intención será llevada a cabo.

"Hoy me levanté y dije 'vamos a hacer que esta final tenga el condimento del fútbol argentino'", había dicho antes, a la vez que indicó que “todos tenemos que comprometernos para que vuelvan los visitantes".

"Tenemos que hacer memoria y hacer como hacíamos antes pero con más tecnología", aseguró.

A su vez, afirmó: "Estoy seguro que vamos a poder hacerlo junto a ambos clubes. Estamos preparados para la final, la Argentina nos sorprende cómo nos organizamos con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Las autoridades del Comité Olímpico Internacional se fue maravillado de la Argentina. Si pudimos hacer eso, demuestra que algo está cambiando en nosotros".

Por otro lado, respondió a las críticas: "No me hago cargo de los que dicen que el Presiente no está para el fútbol, trabajo muchas horas por día".

Previo a este viernes, la decisión estaba tomada antes de que se consumara la final entre dos equipos argentinos: sólo habría público local en cada uno de los partidos definitorios de la Copa Libertadores. Sin embargo, después de que el mandatario escribiera en su red social su deseo de que a los partidos concurran visitantes, el Ministerio de Seguridad se reunió de urgencia.

“Es una oportunidad de demostrar madurez y de demostrar que estamos cambiando”, había indicado el mandatario.

La decisión de la cartera de Seguridad había sido no permitir visitantes en la Bombonera ni en el Monumental. Sin embargo, el propio Macriamaneció con una idea contraria que publicó en Twitter.

De esta manera, la ministra Patricia Bullrich convocó a una reunión con sus funcionarios y los pares del Gobierno de la Ciudad para adecuar un operativo que permita un cupo visitante para cada encuentro.

Cabe destacar que, este mismo viernes por la mañana, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, contradijo al primer mandatario, al asegurar que su deseo “no es factible”, en declaraciones al programa Buenos Días América.

La posibilidad no había caído bien en ninguno de los clubes involucrados, ya que tienen la política de no abrir sus tribunas para los seguidores de los equipos que enfrentan.