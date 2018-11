Y un día se hizo realidad, el que apuesta al dólar pierde (por ahora) $ 36,60

El billete se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 18 centavos a $ 35,49 en una jornada donde se mantuvo la tendencia declinante instalada desde el martes pasado. En la semana, acumuló una baja de $ 1,30 en la semana.

El Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 139.380 millones con una tasa promedio de corte del 68,52% (el jueves, había cerrado en 68,80%) y un retorno promedio adjudicado de 69%.

Los máximos se anotaron en los $ 35,71 a media mañana cuando puntuales órdenes de compra impulsaron una recuperación del tipo de cambio que lo llevó a ubicarse cuatro centavos arriba del final previo. En el último tramo, sin embargo, volvió el dominio de la oferta de dólares y los precios perdieron la tibia recuperación con una baja que los llevó a mínimos en los $ 35,40 en los momentos previos al cierre.

"El desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior destinados a tomar posición en inversiones en moneda doméstica mantuvieron a raya la evolución de los precios del dólar y lo mantuvieron en un nivel similar al exhibido a fines de agosto pasado", destacaron desde PR Corredores de Cambio.

Añadieron que "las condiciones estructurales que han justificado el retroceso del tipo de cambio se mantienen por el momento y parecen anticipar que, salvo algún cambio brusco e inesperado, es muy probable que los precios del dólar sigan aproximándose al límite inferior definido para la zona de no intervención oficial".

Fernado Izzo, de ABC Mercado de Cambio, señaló que "los ingresos de exportadores fueron de u$s 88 millones, pero el promedio de octubre fue de un poco más de 54 millones diarios, con una caída de casi 10%, que evidentemente no alcanza para equilibrar el mercado, salvo los importantes ingresos de inversores para colocar en negocios financieros de acuerdo al extenso menú en moneda local, que se van a ir achicando con el correr de los días".

En este contexto, el volumen operado subió un 2,3% a u$s 665 millones.

• Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 64,50%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 186 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el próximo miércoles, debido a que el martes no hay mercado por ser el día del bancario.

En el mercado de futuros ROFEX, donde se negociaron u$s 702 millones, más del 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,21 y $ 38,55 con tasas del 63,2% y 53,34% TNA.

En el mercado informal, en tanto, el blue cerró estable a $ 36,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió ayer 9 centavos a $ 35,94.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 265 millones hasta los u$s 54.220 millones.

Con información de Ambito web, sobre una nota de la periodista MARIANA LEIVA